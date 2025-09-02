Belçika'dan Filistin'i tanıma adımı

Belçika Dışişleri Bakanı Maksim Prevo, BM Genel Kurulu'nda Filistin'i tanıyacaklarını açıkladı.



Prevo, İsrail'e de yaptırımlar uygulanacağını duyurdu.

Hem İsrail hükümetini hem de Hamas'ı savaşın durdurulmasına zorlamak için harekete geçilececeğini açıklayan Prevo, ayrıca New York'ta iki devletli çözümü destekleyen ülkelerle ortak bir deklarasyona da imza atılacağını kaydetti.

Belçika'dan yapılan açıklamada, Filistin'in tam bağımsızlığına da dikkat çekildi. Brüksel'in, Filistin'in yeniden inşası için de desteğe hazır olduğunu vurguladı.