Belçika'dan İsrail'e tepki: Artık orantılı karşılık olmaktan çıkmıştır

Başkent Brüksel'de Ürdün Kralı 2. Abdullah ile görüşen De Croo, ülkesinin dünya genelindeki büyükelçilerini bir araya getiren yıllık konferansta konuşma yaptı.



De Croo, İsrail'in Gazze'deki mülteci kamplarına saldırılarına tepki göstererek, "Şahit olduğumuz şey artık orantılı karşılık olmaktan çıkmıştır." dedi.



Hamas'ın İsrail'e saldırılarını kınadığını, İsrail'in kendini savunma hakkını desteklediklerini hatırlatan De Croo, misilleme saldırılarının aşırıya kaçtığını ifade etti.



De Croo, "Tek bir terörist için tüm mülteci kampını bombalamanın orantılı olduğunu söyleyemezsiniz. Bu çok zorlama olur. Ayrıca Batı Şeria'da dizginlenemeyecek bir şiddet konusunda da dikkatli olunmalı." diye konuştu.



BELÇİKALI BAKANDAN AB'YE TEPKİ



Belçika Kalkınma İşbirliği Bakanı Caroline Gennez de büyükelçilere konuşmasında AB yönetimine yüklendi.



"AB'nin ilk tepkisi utanç vericiydi." diyen Gennez, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in kimseye danışmadan İsrail'e gittiğini, AB Komisyonu üyelerinin Filistinlilere yardımların kesileceğini açıklayarak çok ileri gittiğini söyledi.



İSRAİL'E SAVAŞ SUÇU SORUŞTURMASI TALEBİ



Gennez, Belçika'nın VTM televizyonunda katıldığı programda ise İsrail'in Gazze'ye saldırıları hakkında konuşurken, "tüm unsurların İsrail'in savaş suçu işlediğine işaret ettiğini" belirtti.



İsrail'in Hamas'ın saldırılarına karşılık verirken masum sivilleri topluca cezalandırdığını ifade eden Gennez, İsrail'e silah sevkiyatının durdurulması gerektiğini dile getirdi.



"Savaş hukukunun ihlal edilip edilmediği UCM tarafından soruşturulmalı." diyen Gennez, Belçika'nın iki devletli çözüm için çabalaması gerektiğini vurguladı.



Gennez, Gazze'deki Belçika vatandaşlarının durumu hakkında bilgi verirken de yaklaşık 150 Belçika vatandaşının bölgede bulunduğunu ve Gazze'den ayrılmak istediklerini, yaklaşık 20 Belçikalının geçen hafta Kahire üzerinden Belçika'ya geldiğini bildirdi.



GANNEZ'İN SÖZLERİ DİPLOMATİK KRİZ YARATMIŞTI



Belçikalı Bakan Gennez'in bir röportajında Filistin ile ilgili sözleri eylül ayında Belçika ile İsrail arasında diplomatik soruna yol açmıştı.



Gennez'in "İşgal altındaki Filistin topraklarında durum sürdürülebilir olmaktan çıkıyor. Bütün Filistin köyleri İsrail tarafından haritadan siliniyor." sözleri üzerine İsrail'in Belçika'daki Büyükelçisi Idit Rosenzweig-Abu, "iftira içeren suçlamalar nedeniyle şoke olduğunu" belirtmiş ve Belçikalı bakana protesto mektubu göndermişti. Ayrıca İsrail'deki Belçika Büyükelçisi de İsrail Dışişleri Bakanlığına protesto için çağrılmıştı.



Gennez ise sözlerinin arkasında durmuş, röportajındaki ifadelerinden pişmanlık duymadığını açıklamıştı.