Belçika'dan korkutucu tahmin: Gaz krizi 10 kış sürebilir

Gaz fiyatına AB çapında bir üst sınır getirilmesi ve bunun elektrik fiyatından ayrıştırılması için çağrılar artıyor.



TRT Haber'de yer alan bilgilere göre AB ülkeleri, önemli gaz tedarikçisi Rusya'nın şubat ayında Ukrayna'yı işgal etmesi ve yaptırımları tetiklemesinden bu yana büyük enerji fiyatlarındaki artışlarla mücadele ediyor.



Ancak Almanya, gaz depolarını beklenenden daha hızlı doldurduğunu söylüyor.



Ukrayna'yı destekleyen Batılı ülkeler, ithal ettikleri Rus gazı ve petrol miktarını azaltmaya çalışıyor. Geçen yıl AB'ye gazının yüzde 40'ını sağlayan Rusya, buna karşılık arzı kısıtladı.

ELEKTRİK FİYATLARI YÜKSELİYOR



Belçika Enerji Bakanı Tinne Van der Straeten , Twitter'da Avrupa'daki gaz fiyatlarının acilen dondurulması gerektiğini belirterek, gaz ve elektrik fiyatları arasındaki bağlantının yapay olduğunu ve reforme edilmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.



Straeten, "Hiçbir şey yapmazsak önümüzdeki beş ila on kış korkunç olacak. Avrupa düzeyinde kaynağında hareket etmeli ve gaz fiyatlarını dondurmak için çalışmalıyız" dedi.



Avrupa'da da elektrik fiyatları yükseliyor ve bu hafta rekor seviyelere ulaştı.



Almanya'da, yıl öncesi elektrik sözleşmesi Cuma günü megavat saat başına 995 euroya ulaşırken, Fransa'da bin 130 euroya yükseldi.



AFP haber ajansına göre bu, her iki ülkede de geçen yıla göre on kattan fazla bir artışı temsil ediyor.