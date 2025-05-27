Belçika'da taş çalma modası: "Kaldırımları rahat bırakın!"

Belçika'nın UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Bruges şehri, tatilcilere kaldırım taşlarının hediyelik eşya olmadığı uyarısında bulundu.



Belediye Meclisi üyesi Franky Demon, her ay 50 ila 70 kaldırım taşının ziyaretçiler yüzünden kaybolduğunu, metrekare başına yaklaşık 200 euro onarım maliyeti oluştuğunu iddia etti.

"LÜTFEN TAŞLARI AİT OLDUĞU YERE BIRAKIN"



The Brussels Times'a konuşan Demon turistlere çağrıda bulunarak, "Biz sadece saygı istiyoruz. Bruges'de yürümek, yüzyıllardır süregelen tarihin üzerinde yürümek anlamına geliyor. Lütfen bu taşları ait oldukları yerde bırakın." dedi.



Minnewater, Vismarkt, Grand Place ve Gruuthuse Müzesi gibi yerel noktaların hızla parke taşlarını kaybettiğini aktaran yetkililer, bunun yayalar için güvenlik tehlikesi yarattığını söylüyor.

GÜVENLİK TEHLİKESİ OLUŞTURUYOR



Arnavut kaldırımlarının kaldırılması hem sakinler hem de ziyaretçiler için açık bir güvenlik riski oluşturuyor. Eksik veya gevşemiş taşlar tökezleme tehlikeleri yaratıyor ve onarımları gerçekleştirmek için sık sık yeni görevlendirmeler yapmak gerekiyor.



Demon, Arnavut kaldırımlarının "şehrin ruhunun bir parçası" olduğunu ve gelecekteki ziyaretçiler için olduğu gibi bırakılması gerektiğini sözlerine ekledi.



TUR REHBERİ ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ



Bruges'da yerel halk ilk kez turizme karşı harekete geçiyor. Geçtiğimiz temmuz ayında bir tur rehberi, şehrin kültürel mirasını "yok ettiği" gerekçesiyle dehşete kapılmış bir turist grubunun önünde köprüden itilerek öldürülmüştü.



31 yaşındaki Hollandalı tur rehberi Pascal Gerritsen, St Bonifacius Köprüsü'nde kimliği belirsiz bir adamın bisikletle kendisini itmesi sonucu Dijver Kanalı'na düşmüştü.



Kendisine “Mimarlığın Maskeli Aşığı” adını veren bir adam, Pascal’ı kasıtlı olarak iten kişinin kendisi olduğunu, çünkü “mimariye saygı duymadığını” ileri sürdü.