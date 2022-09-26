Belçikalı bakanı kaçırma planı: Dört kişi tutuklandı

Belçika Adalet Bakanı Vincent Van Quickenborne’un evinin önünde içerisinde silah olan Hollanda plakalı bir aracın bulunmasının ardından başlatılan soruşturma kapsamında dört kişi tutuklandı.

Belçikalı bakana yönelik tehdidin ne olduğu konusunda resmi açıklama yapılmazken, ülke basınında uyuşturucu ticareti yapan suç örgütlerinin Van Quickenborne'u kaçırmayı planladığı iddia edildi.

Şüphelilerden üçü geçtiğimiz cuma gecesi, biri ise dün Hollanda polisi tarafından yakalandı.

Savcılık, kaçırma iddialarını doğrulamazken, şüphelilerin Hollanda’dan iadesi için çalışma başlatıldı.



Belçika basını Bakan Van Quickenborne’nin evinin önündeki araçta Kalaşnikof saldırı tüfeği, ateşli silahlar ve iki şişe benzin bulunduğunu yazdı.



GÜVENLİĞİ ARTIRILDI



Federal savcılıktan geçtiğimiz cumartesi günü yapılan açıklamada, Bakan Van Quickenborne’un "ciddi bir tehdit" sonrasında güvenliğinin sıkılaştırıldığı belirtildi.

Quickenborne’un güvenliğine yönelik "çok ciddiye alınan" söz konusu tehdit üzerine soruşturma başlatıldı.

"SAVAŞMAYA DEVAM EDECEĞİM" MESAJI

Van Quickenborne sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "sıkı güvenlik" nedeniyle önümüzdeki günlerde planlanan etkinliklere katılmayacağını duyurdu.

Belçikalı bakan, organize suçla mücadele eden herkesin riskleri bildiğini ve "eskisinden daha fazla insan gücü ve kaynağa sahip" suç gruplarını hedef almaya devam edeceğini vurguladı.

Van Quickenborne, "Açık konuşayım, bunun arkasındaki insanlar niyet ettiklerinin tam tersini başarıyor. Savaşmaya devam etmemiz gerektiğine dair inancımı güçlendiriyor. Suçlular kendilerini köşeye sıkıştırılmış hissediyor” dedi.

Belçika Başbakanı Alexander De Croo ise Van Quickenborne’ye yönelik tehdidin "tamamen kabul edilemez" olduğunu belirterek, kimse tarafından gözlerinin korkutulmayacağını söyledi.



"AVRUPA'DAKİ KOKAİN PAZARININ MERKEZ ÜSSÜ"

Belçika, organize suçla mücadele için yeni adımlar atarken, Antwerp kentinde geçtiğimiz sene 89 tondan fazla uyuşturucu ele geçirilmişti. Avrupa Birliği polis teşkilatı Europol geçtiğimiz yıl yayınladığı raporda, Belçika ve Hollanda'yı "Avrupa'daki kokain pazarının merkez üssü" olarak nitelendirmişti.

