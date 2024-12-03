Belçika'nın aradığı uyuşturucu baronu Dubai'de yakalandı

Belçika'nın en çok aranan uluslararası uyuşturucu kaçakçılarından biri olan Othman El Ballouti, Dubai'de tutuklandı. Brüksel'in Ballouti'nin iadesini isteyeceği belirtiliyor.

Belçika'nın aradığı uyuşturucu baronu Dubai'de yakalandı

'nın en çok aranan uluslararası kaçakçılarından biri olan Othman El Ballouti'nin Dubai'de tutuklandığı açıklandı.

Yargı kaynaklarından yapılan açıklamaya göre Brüksel Ballouti'nin iadesini isteyecek.

AFP haber ajansına konuşan Belçikalı kaynak, “Tutuklanmasını sağladık, şimdi iadesini sağlayıp sağlayamayacağımıza bakacağız” dedi.

ABD yaptırımlarının hedefinde olan El Ballouti, kısa bir süre önce Belçika'da Antwerp limanı üzerinden kokain kaçakçılığı yaptığı gerekçesiyle gıyabında mahkum edilmişti. 

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