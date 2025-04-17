Belçika'nın başkenti Brüksel'de silahlı saldırı: 2 yaralı

Brüksel'de meydana gelen silahlı saldırıda 1'i ağır, 2 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de silahlı saldırı: 2 yaralı

'nın başkenti Brüksel'de meydana gelen silahlı saldırıda 1'i ağır, 2 kişinin yaralandığı bildirildi.

Anderlecht, Saint-Gilles, ve Forest ilçelerinden sorumlu Güney Bölgesi Polisi, dün 02.30 sıralarında Anderlecht ilçesinde çatışmaların sık yaşandığı Clemenceau metro istasyonu yakınında yeni bir olay meydana geldiğini bildirdi.

Olayla ilgili savcılığın soruşturma başlattığı belirtilirken, şüphelilerin yakalanıp yakalanmadığına dair bilgi paylaşılmadı.

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