Belçika'nın başkenti Brüksel'de silahlı saldırı: 2 yaralı
Brüksel'de meydana gelen silahlı saldırıda 1'i ağır, 2 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Belçika'nın başkenti Brüksel'de meydana gelen silahlı saldırıda 1'i ağır, 2 kişinin yaralandığı bildirildi.
Anderlecht, Saint-Gilles, ve Forest ilçelerinden sorumlu Güney Bölgesi Polisi, dün 02.30 sıralarında Anderlecht ilçesinde çatışmaların sık yaşandığı Clemenceau metro istasyonu yakınında yeni bir olay meydana geldiğini bildirdi.
Olayla ilgili savcılığın soruşturma başlattığı belirtilirken, şüphelilerin yakalanıp yakalanmadığına dair bilgi paylaşılmadı.
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