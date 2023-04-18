Belçika'nın haftada 4 gün çalışma kararı: Kimse rağbet göstermedi

Belçika, Kasım 2022'de başlayan uygulamayla çalışanlara haftalık mesai saatlerini 5 gün yerine 4 günde tamamlama imkanını Avrupa Birliği (AB) içinde tanıyan ilk ülke oldu.



Ancak insan kaynakları danışmanlık şirketi Securex'in yaptığı araştırmaya göre, Belçika'da tam zamanlı çalışanların sadece yüzde 0,73'ü şu anda haftada 4 gün çalışma sistemi içinde.



Çalışan sayısı 1000'den az olan şirketlerde bu oran daha düşük. Bu şirketlerde çalışanların yüzde 0,45'i 4 gün çalışmayı tercih ederken, sayının 1000'den çok olduğu şirketlerde oran yüzde 0,75'e çıkıyor.



Başlamasından önce çok rağbet göreceği tahmin edilen uygulamanın tercih edilmemesi şaşırtıcı bulundu.

İKİ ANA NEDEN VAR



Securex'in araştırmasında buna iki ana gerekçe gösterildi. Bunlardan birincisi, 4 gün çalışma sisteminin getireceği faydalara çalışanların henüz ikna olmaması. Diğeri ise özellikle az çalışanı bulunan şirketlerde 4 gün çalışmanın idari ve organizasyonel zarara yol açması.

