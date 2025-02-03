Belçika'nın yeni Başbakanı Bart De Wever oldu

9 Haziran 2024'te yapılan seçimlerden birinci parti çıkan Yeni Flaman İttifakı (N-VA) Partisi lideri Bart De Wever, 237 gün süren koalisyon müzakerelerinin ardından sağlanan uzlaşı sonucunda yeni başbakan oldu.

Mevcut Başbakan Alexander de Croo'dan görevi devralan De Wever, Kral Philippe'nin huzurunda yemin etti. De Wever, bugün başkent Brüksel'de düzenlenecek gayriresmi Avrupa Birliği (AB) zirvesinde de ülkesini temsil edecek.



Koalisyonun diğer ortakları liberal Frankofon parti ‘MR’, merkez eğilimli Frankofon ‘Les Engages’, sosyalist Flaman ‘Vooruit’ ile Hristiyan demokrat 'CD&V" oldu.