Belediye, Andy Warhol’un eserini “yanlışlıkla” çöpe atmış

Hollanda’da bir belediye, aralarında ünlü sanatçı Andy Warhol’un bir eserinin de olduğu 46 sanat eserinin geçen yıl yapılan yenileme çalışmaları sırasında “büyük olasılıkla” yanlışlıkla çöpe atıldığını açıkladı. Warhol’un söz konusu eserinde Hollanda’nın eski kraliçesi Beatrix tasvir ediliyordu.



BBC’nin haberine göre, Maashorst Belediyesi, aralarında Warhol tarafından serigrafi baskı yöntemiyle 1980’li yıllarda yapılan, yaklaşık 15 bin euro değerindeki eserin de olduğu sanat eserlerinin geçen sene belediye binasından kaybolduğunu bildirdi. Olayla ilgili yapılan incelemenin sonuçları, eserlerin renovasyon sırasında bodrum katta muhafaza edildiğini, sanat eserlerinin nasıl muhafaza edileceğiyle ilgili yönerge eksikliğinin eserlerin atılmasına sebep olmuş olabileceğini ortaya koydu.



“DEĞERLİ ŞEYLERE BÖYLE MUAMELE EDİLMEZ”



Hans van der Pas, kamu yayıncısı Omroep Brabant’a yaptığı açıklamada, “Değerli şeylere böyle muamele edilmez. Ama olan oldu. Bundan pişmanlık duyuyoruz” dedi.



Belediyeden dün yapılan açıklamada, sanat eserlerinin Uden’deki belediyedeki çalışmalar sırasında depoya kaldırıldığı belirtilmişti. Açıklamaya göre, yapılan çalışmanın amacı Maashorts Belediyesi’ni oluşturmak için Uden Belediyesi’ni komşu belediye Landerd’e entegre etme amacı taşıyordu. Açıklamada, “Sanat eserleri, büyük olasılıkla yanlışlıkla çöple birlikte kaldırıldı” ifadelerine yer verilmişti.



ÇÖP KUTUSUNDA “MUHAFAZA EDİLMİŞLER”



Olayla ilgili inceleme yapan yetkililer, sanat eserlerinin bazılarının bodrum katındaki tekerlekli çöp kutularında muhafaza edildiğini ve bunlara “özenle muamele edilmediğini” tespit etti.



Olay hakkında yazılan rapora göre, eserlerin kime ait olduğu düzgün bir şekilde tespit edilmemiş, renovasyonla ilgili hiçbir politika ya da prosedür belirlenmemiş ve eserlerin kayıp olduğu anlaşıldığında yeterli bir şekilde eyleme geçilmemişti. Raporda, eserlerin kayıt, muhafaza, koruma ve güvenliğine dair yönerge eksikliği olduğuna da “katkıda bulunan faktörler” olarak dikkat çekildi.



Yerel basına yansıyan haberlere göre, 46 sanat eserinin toplam değerinin 22 bin euro civarında olduğu tahmin ediliyor. Maashorst Belediyesi, eserlerin bulunmasının olası olmadığını belirtti.



2024’TE GALERİDEN ÇALINMIŞTI



1980 yılında tahta çıkan Kraliçe Beatrix, 2013 yılına kadar görevde kalmış, ardından görevi oğlu Kral Willem-Alexander’a devretmişti. Kaybolan eser ise Warhol’un “Hüküm Süren Kraliçeler” serisinin bir parçasıydı. Seride İngiltere’nin eski kraliçesi 2’nci Elizabeth, Danimarka’nın eski kraliçesi 2’nci Margrethe ve daha önce Swaziland olarak bilinen Esvatini’den Kraliçe Ntombi Twala’nın resimleri yer alıyordu.



Warhol’un Kraliçe Beatrix ve Kraliçe Ntombi Twala’yı tasvir ettiği eserleri Kasım 2024’te Hollanda'da galerinden çalınmış, ardından "hırsızların aracına sığmaması üzerine" sokak ortasında bırakılmıştı.

