Teksas'ın Livingston kasabasının belediye başkanı 73 yaşında Judy Cochran, beslediği midillilerden birini çiftliğin yanındaki nehirde yaşayan timsahın yediğini öğrendi.
Bunun üzerine yasal izinleri alıp timsahı vurmak için atış dersleri alan Cochran, timsahın yaşadığı nehre gelerek, görevlilerin de yardımıyla timsaha ateş etti. Yaklaşık 6 metre boyundaki timsahı vuran Judy Cochran, “Atımın intikamını aldım” dedi.
Başkan Cochran sadece vurmakla yetinmeyip, timsahın etini mangalda pişirip yiyeceğini söyledi.
Timsahın vurulması hayvan severler tarafından tepki topladı. Bir grup hayvan sever timsahın yerinin değiştirilebileceğini belirterek başkanı protesto etti.
Belediye başkanı atını yiyen timsahı öldürdü
ntv.com.trDünya
ABD'nin Teksas eyaletinde Livingston kasabasının 73 yaşındaki başkanı beslediği atlardan birini yediği gerekçesiyle, eğitim alarak 6 metre boyundaki timsahı vurdu.
Teksas'ın Livingston kasabasının belediye başkanı 73 yaşında Judy Cochran, beslediği midillilerden birini çiftliğin yanındaki nehirde yaşayan timsahın yediğini öğrendi.