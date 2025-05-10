Belediye başkanı, su kıtlığı nedeniyle istifa etti

Yunanistan'ın Güney Korfu Belediye Başkanı Vassilis Chimariotis, birkaç gün önce vatandaşlara gönderdiği bir mektupla, bölgenin karşı karşıya bulunduğu su kıtlığı sorunu nedeniyle istifa etti.

İstifa mektubu, Merkezi Olmayan Yönetime sunuldu.

Chimariotis, mektupta yurttaşlarına ve üstlendiği göreve karşı bir sorumluluk duruşu olarak görevini devretme niyetini açıklarken, "hükümetin gecikme ve engellemelerinden ve yerel düzeyde tepkisiz ortaklıklardan” söz etti.

Naftemporiki gazetesinin aktardığına göre Himariotis'in belediye başkanlığı görevinden istifa etmesi, İyonya Adaları Yerel Yönetimlerinden destek dalgasına neden oldu.

