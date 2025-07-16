Belediye binasındaki tuvalette öldü, 6 gün boyunca fark edilmedi

İskoçya’nın başkenti Edinburgh’daki City Chambers binasında yaşanan skandal ihmal, bir ailenin hayatını kararttı. 38 yaşındaki Sean Stephen, 1 Temmuz’da rahatsızlanınca belediye binasındaki tuvalete girdi ve bir daha çıkamadı. Eşi Julie Stephen, eşinin cansız bedeninin altı gün boyunca bir tuvalet kabininde kimse tarafından fark edilmeden kaldığını söyledi.



Julie, son kez telefonda konuştuğu eşinin kendisini iyi hissetmediğini ve tuvalete girdiğini söylediğini anlattı. Daha sonra eşine ulaşamayan Julie, polise kayıp ihbarında bulundu. Ancak Sean’ın cansız bedeni, kaybolduktan tam altı gün sonra, 7 Temmuz’da binanın tuvaletinde bulundu.

KİMSE GÖRMEMİŞ

“Binada güvenlik görevlileri, temizlikçiler ve resepsiyon görevlileri var. Kimse günlerce o tuvalete nasıl girmedi, aklım almıyor” diyen Julie, belediye yetkilileri ve polisi ihmalle suçluyor. Genç kadının acısı, eşinin cesedini bile göremeden DNA testi için diş fırçası vermek zorunda kalınca daha da büyüdü.



Julie, “Onu geri getiremeyeceğim ama en azından huzur içinde toprağa vermek istiyorum. Bu olay herkesin başına gelebilir. Bu tam bir işkence” dedi.



Edinburgh Belediyesi ve İskoçya Polisi, olayla ilgili inceleme başlatıldığını duyurdu.