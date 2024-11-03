Belgesel ortaya çıkardı: Kraliyet ailesi nasıl milyonlar kazandı?

İngiliz Channel 4 ve Sunday Times'ın ortak hazırladığı, "Kral, Prens ve Gizli Milyonları" belgeseli, Kral ve Galler Prensi'nin şahsi mülkü olan Cornwall Dükalığı ve Lancaster Dükalığındaki taşınmazlarından elde ettikleri gelirleri ele aldı.



Belgesele göre, bazı vergilerden muaf olan iki dükalık, yalnızca Kraliyet ailesinin ihtiyaçlarını karşılamakla kalmayıp, aynı zamanda hayır işlerine kullanılacak geliri de sağlıyor.



Ancak iki dükalıkta bulunan 5 bin 400'ün üzerinde taşınmaz, ülkede kriz yaşayan pek çok kuruma da ücreti karşılığında kiralanıyor.



Bu kiracılar arasında Covid-19'dan bu yana krizde bulunan Ulusal Sağlık Sistemi (NHS) de yer alıyor.

MİLYONLARCA DOLARLIK KİRA BEDELİ



Belgesele göre Londra'daki Guy's and St Thomas Hastanesi, elektrikli ambulanslarını tutmak için Lancaster Dükalığı'na ait bir depoya 15 yıllık kira bedeli olarak 11,4 milyon sterlin (yaklaşık 505 milyon lira) ödedi.



Kralın şahsi malı olan Lancaster Dükalığı, topraklarından ve kıyılarından geçen enerji kablolarından dolayı da en az 28 milyon sterlin (yaklaşık 1,2 milyar lira) gelir elde ediyor.



Galler Prensine bağlı olan Cornwall Dükalığı ise Dartmoor Cezaevinin 25 yıllık kirası için Adalet Bakanlığıyla 37 milyon sterlinlik (yaklaşık 1,6 milyar lira) anlaşma imzaladı.

DENİZ KUVVETLERİ, İTFAİYE İSTASYONU, DEVLET OKULLARI



Londra'daki Camelford House binasının da sahibi Cornwall Dükalığı, kanserli hastalara yardım eden ve kanser araştırmalarına katkıda bulunan Marie Curie ve Macmillan vakıflarına bu binada yerler kiraladı.



Cornwall Dükalığı, Kraliyet Deniz Kuvvetlerine, gemilerini demirlemesi için 1 milyon sterlin (Yaklaşık 45 milyon lira) fatura çıkarırken bir itfaiye istasyonu ve 6 devlet okulu kiralarından 1,2 milyon sterlin (yaklaşık 53 milyon lira) elde etti.



İki dükalık belgesele yaptığı açıklamada, Kral ve Galler Prensinin gönüllü olarak bazı vergileri ödediğini açıklarken, taşınmazlarla ilgili yasalara uygun davranmak için özellikle konutlarda yenileme yaptıklarını kaydetti.