Belgesellere konu oldu: Menendez kardeşlere şartlı tahliye yok

Menendez kardeşlerden Lyle da, kardeşi Erik’in ardından şartlı tahliye talebinden eli boş döndü.

Kaliforniya’daki kurul, 1989’da Beverly Hills’te anne ve babalarını öldürmekten müebbet cezası alan kardeşlerin serbest bırakılmasını reddetti.

KURULUN GEREKÇELERİ

57 yaşındaki Lyle, cezaevinde eğitimini sürdürmüş, diğer mahkumlara mentorluk yapmış ve şiddet mağdurlarına destek programları başlatmış olsa da, kurul “toplum için hala risk taşıdığına" hükmetti.

Kararda, işlediği cinayetlerin vahşeti, geçmişteki kontrolsüz davranışları ve özellikle hapishanedeki yasadışı cep telefonu kullanımı öne çıktı.

HAPİSHANE İHLALLERİ VE EĞİTİM

Lyle’ın özellikle yıllarca gizlice cep telefonu kullandığı ve bu yılın Mart ayında da bu ihlali kabul ettiği belirtildi.

Telefonların cezaevlerinde uyuşturucu ticareti, tehdit ve kaçış planları için kullanılabileceği gerekçesiyle “uyuşturucu kadar tehlikeli” kabul edildiği ifade edildi.

Buna karşın Lyle, “Kendimi örnek mahkum diye tanımlayamam ama iyi bir insan olduğuma inanıyorum. Vaktimi başkalarına yardım ederek geçirdim” sözleriyle kendini savundu. Cezaevinde üniversite mezunu olan Lyle, şu an yüksek lisans yapıyor.

MENENDEZ KARDEŞLERİN ÖNÜNDE NE VAR?

Her iki kardeş de üç yıl içinde yeniden kurul önüne çıkabilecek. Ancak bu süre iyi hal ile 18 aya indirilebilir.

Öte yandan California Valisi Gavin Newsom’un önünde ayrı bir af başvurusu da bulunuyor. Bu başvuru kabul edilirse cezaları hafifletilebilir ya da bağışlanabilir.

Kardeşler ayrıca, babaları tarafından çocuklukta uğradıkları cinsel istismara dair yeni kanıtların ortaya çıktığını öne sürerek yeniden yargılama talebinde bulundu. Ancak bu başvuruya Los Angeles savcılığı karşı çıkıyor.