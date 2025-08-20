Belgrad sokakları yine karıştı

Sırbistan’da binlerce hükümet karşıtı protestocu yeniden sokaklara çıktı.



Başkent Belgrad'da olaysız başlayan gösterilerin ilerleyen saatlerinde ortalık karıştı.



Barışçıl geçen protestolarda bir grup, iktidar partisinin merkezdeki ofislerine taş atınca tansiyon yükseldi.



Polisle göstericiler arasında çatışma çıktı.



Güvenlik güçleri gözyaşartıcı gazla kalabalığı dağıttı.



EYLEMLER 10 AYDIR SÜRÜYOR



Sırbistan'da 10 aydır süren hükümet karşıtı gösterilerde son bir haftadır şiddet olayları yaşanıyor.



Protestocular, Cumhurbaşkanı Aleksandr Vucic'in de partisi olan iktirdardaki Sırp İlerleme Partisi binasını basmıştı.



Vucic parti binasına giderek destekçilerini ziyaret etti. hükümet karşıtı protestoculara karşı sert önlemler alacağını da duyurdu.



İSTASYONDAKİ GÖÇÜKLE BAŞLADI

Sırbistan'da hükümet karşıtı gösteriler, Kasım ayında ülkenin kuzeyindeki Novi Sad kentinde bir tren istasyonunun çatısının çökmesi sonucu başlamıştı.



Faciada 16 kişi hayatını kaybetti.



Üstelik çöken çatının restorasyonu faciadan kısa süre önce tamamlanmıştı.



Protestocular, ülkedeki inşaat projelerinin denetiminin yetersiz olduğu görüşünde. Vucic yönetimi yolsuzlukla suçlanıyor.



İkinci dönemi 2027'de sonra erecek olan Cumhurbaşkanı ise iddiaları reddediyor.

