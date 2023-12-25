Belgrad'da belediye binasına baskın

Muhalefetteki "Şiddete Karşı Sırbistan" İttifakı, başkentteki yerel seçimlerde,, hükümetin şehir dışından binlerce kişiyi Belgrad'a getirdiği ve seçimleri bu yolla kazandığını öne sürdü. Bu iddia Belgrad'ta ortalığı karıştırdı.
İktidar karşıtı protestocular belediye binasına girmeye çalıştı. Binanın camları kırıldı.
Polis protestoculara göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Protestocular Sırbistan Devlet Başkanı Aleksandr Vuçiç aleyhinde sloganlar attı.
Başkentte patlak veren olaylar polisin müdahalesiyle bastırıldı. Belediye binasında tansiyon düşerken çok sayıda polis, bina ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı.
Vuçiç, olaylar üzerine kameraların karşısına geçti. Başkentteki karışıklığın sebebinin dış güçler olduğunu öne sürdü. Muhalefete de görderme yapan Sırp lider, "Şiddete karşı mücadele edenlerin kim olduğu ortaya çıktı" ifadelerini kullandı.
Muhalefet liderleri ise belediye binasını harabeye çevirenlerin ajan provokatörler olduğunu iddia etti.
17 Aralık'ta hem parlamento hem de yerel seçimler için sandık başına giden Sırbistan'da, Devlet Başkanı Aleksandr Vuçiç'in "Sırp İlerleme Partisi" SNS, yüzde 46'nın üzerinde oy oranıyla seçimlerde galip gelmişti.
Vuçiç seçim zaferini ilan etse de o günden bu yana ülkede tartışmaların sonu gelmiyor. Muhalefet seçimlerde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla oyların yeniden sayılmasını talep ediyor. Bazı muhalif milletvekilleri ise başlattıkları açlık grevini sürdürüyor.
Son olarak ülkedeki seçim kurulu yaklaşık 30 noktada yeniden seçime gidilmesine karar vermişti. Belirlenen bölgelerde halk, 30 Aralık'ta yeniden sandık başına gidecek.
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