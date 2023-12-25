Belgrad'da belediye binasına baskın

Vuçiç, olaylar üzerine kameraların karşısına geçti. Başkentteki karışıklığın sebebinin dış güçler olduğunu öne sürdü. Muhalefete de görderme yapan Sırp lider, "Şiddete karşı mücadele edenlerin kim olduğu ortaya çıktı" ifadelerini kullandı.



Muhalefet liderleri ise belediye binasını harabeye çevirenlerin ajan provokatörler olduğunu iddia etti.



17 Aralık'ta hem parlamento hem de yerel seçimler için sandık başına giden Sırbistan'da, Devlet Başkanı Aleksandr Vuçiç'in "Sırp İlerleme Partisi" SNS, yüzde 46'nın üzerinde oy oranıyla seçimlerde galip gelmişti.



Vuçiç seçim zaferini ilan etse de o günden bu yana ülkede tartışmaların sonu gelmiyor. Muhalefet seçimlerde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla oyların yeniden sayılmasını talep ediyor. Bazı muhalif milletvekilleri ise başlattıkları açlık grevini sürdürüyor.



Son olarak ülkedeki seçim kurulu yaklaşık 30 noktada yeniden seçime gidilmesine karar vermişti. Belirlenen bölgelerde halk, 30 Aralık'ta yeniden sandık başına gidecek.