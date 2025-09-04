Bella Hadid, balcı Nusret amcanın videosunu paylaştı

Dünyaca ünlü model Bella Hadid, sosyal medya hesabından Kahramanmaraşlı balcı Nusret amcayı paylaştı. Milyonlarca kişi tarafından tıklanan Nusret Amca dünya çapında üne kavuştu.

Dünyaca ünlü model , 60 milyondan fazla takipçili hesabından 'taki küçük dükkanında ürettiği balları satan 73 yaşındaki Nusret Sapsız'ın videosunu paylaştı.

"Balcı Nusret Amca" olarak tanınan Sapsız, Hadid'in instagram hikayesindeki paylaşımıyla dünya çapında üne kavuştu.

Filistin asıllı olan Hadid, 2023'te Türkiye'yi sarsan depremlerin ardından destek mesajları paylaşmış, New York'taki Türk Evi'ne yardım kutuları götürmüştü.

