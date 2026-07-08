İran medyası, Bender Abbas ve Sirik'te patlama sesleri duyulduğunu bildirdi.

İran hava savunma sistemlerinin Bender Abbas'ta düşman hedeflerine müdahale ettikleri belirtildi.

ABD DÜN GECE DE SALDIRMIŞTI

Dün de İran'ın farklı noktalarında patlama sesleri duyulmuş ve ABD yeni bir saldırı başlattığını açıklamıştı. ABD ordusu, saldırıların Hürmüz Boğazı'nda 3 ticari geminin hedef alınmasına misilleme olarak yapıldığını belirtmişti.

İran, gece saatlerinde düzenlenen saldırılara karşılık olarak Bahreyn ve Kuveyt'teki 85 ABD askeri tesisinin hedef alındığını bildirmişti.

15 HAZİRAN'DA ATEŞKES ANLAŞMASI İMZALANMIŞTI

İki ülke arasında 15 Haziran'da ateşkes anlaşması imzalanmıştı. Buna göre iki ülke arasında daha ileri müzakere aşamasına geçilecekti. Ancak ateşkese uyulmaması görüşmeleri sekteye uğrattı.