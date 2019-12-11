Benin'de 9 Filipinli denizci 35 gün sonra serbest kaldı

Yerel basının Norveç Deniz İşleri Müdürlüğü'ne dayandırdığı haberde, kasım başında Benin sularında seyreden Norveç menşeli Bonita isimli kargo gemisinden korsanlar tarafından kaçırılan 9 mürettebatın, 35 gün sonra özgürlüklerine kavuştuğu belirtildi.



Haberde, Filipin vatandaşı oldukları öğrenilen denizcilerin zarar görmeden ailelerine teslim edildiği ifade edildi.



Öte yandan geminin sahibi Ugland firması da mürettebatın cuma günü serbest bırakıldığını açıklayarak kaçıranların ailelerine kavuştuğuna ilişkin paylaştığı görüntülerle bilgiyi doğruladı.



DÜNYANIN EN TEHLİKELİ KÖRFEZİ



Korsan saldırılarla adından söz ettiren Gine Körfezi dünyanın en tehlikeli deniz sahası olarak biliniyor.



Körfezde Gabon, Ekvador Ginesi, Kamerun, Nijerya, Benin, Gana, Fildişi Kıyısı ve Liberya yer alıyor.



Kasım ayının ilk haftasında Benin'in ekonomik başkenti Kotonu'ya 9 mil uzaktaki sularda seyreden Norveç menşeli kargo gemisine korsanlar saldırı düzenlenmiş, kaptanla birlikte gemideki 8 kişilik mürettebatı kaçırmıştı.



Temmuz ayında da Nijerya açıklarında silahlı kişiler, bir Türk gemisine saldırarak 18 kişilik Türk mürettebattan 10'unu fidye için kaçırmıştı. Kaçırılan gemiciler Nijerya güvenlik güçlerinin operasyonuyla kurtarılmış, Abuja'daki Türk Büyükelçiliği'ne teslim edilmişti.

