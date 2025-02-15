Benjamin Button gerçek oldu: Yaşlı doğdu zamanla gençleşti

Bundan yaklaşık 30 yıl önce Avustralya'da gerçekleşen bir doğum, bilim dünyasını şaşkına çevirdi.



1993 yılında ülkenin Güney Victoria bölgesinde doğan Tomm Tennent, en sıradışı bebeklerden biri olarak dünyaya geldi.



Tıp dünyasını ve halkı şaşırtan özelliğe sahip olan Tennent, normal bir insanın sahip olması gerekenden çok daha fazla deriyle doğmuştu.



Doğuma kadar her şeyin normal ilerlediği sürecin ardından, doğum sırasında doktorlarla birlikte aile de şaşkına döndü.



Tomm’un cildi, sanki bir yetişkinin derisiyle kaplı gibiydi ve yüzü kırışıklıklarla doluydu.

Araştırmalara başlayan bilim insanları, bu durumun hiçbir genetik hastalıkla tam olarak uyuşmadığını fark etti.

VÜCUDUNDA YÜKSEK SEVİYEDE HYALÜRONİK ASİT ÇIKTI



Ancak yapılan incelemeler, insan ve hayvan dokularında bulunan ve derinin elastikiyetini sağlayan önemli bir bileşen olan hyalüronik asidin Tomm'un vücudunda normalden çok daha yüksek seviyelerde bulunduğunu ortaya çıkardı.



Tomm’un durumu, özellikle belirli köpek türlerinde görülen Shar Pei sendromuna benzetildi. Shar Pei cinsi köpekler, doğduklarında fazla deriyle kaplı olur ve büyüdükçe derileri vücutlarına uyum sağlar.



Tomm, fiziksel görünümü nedeniyle pek çok zorlukla karşılaştı. Ama o, tüm bunlara rağmen hayata tutundu. Şimdi, 30 yıl sonra, Tomm’un hayatı biraz gizemli olsa da Facebook profili bize onun mutlu bir evlilik sürdürdüğünü gösteriyor.



Profilinde ise “Hayat basit. Seçimler yaparsınız ve geriye bakmazsınız” şeklinde bir mesaj yer alıyor. Bu, Tomm’un hayatını nasıl yaşadığını ve her zorluğa nasıl göğüs gerdiğini anlatan kısa ama anlamlı bir açıklama.