Benjamin Button hastalığı'nın sembolü olmuştu: 28 yaşında hayatını kaybetti

Sammy Basso, National Geographic belgeseli "Sammy'nin Yolculuğu"nda yer alarak progeria hakkında bilgi paylaşmış ve genetik mühendisliği ile hastalığın tedavisini inceleyen bir yüksek lisans tezi yazmıştı. Basso, 5 Ekim akşamı ailesi ve arkadaşlarıyla akşam yemeğinde fenalaşarak hastaneye kaldırıldı, ancak yapılan müdahaleler başarılı olamadı.

SAMMY BASSO KİMDİR?



1 Aralık 1995'te İtalya'nın Thiene şehrinde doğan Basso, 2018 yılında Padua Üniversitesi'nden Doğa Bilimleri bölümünden mezun oldu. 2021 yılında aynı üniversitede Moleküler Biyoloji alanında yüksek lisans yaparak akademik kariyerine yön verdi. 2019 yılında ise İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella tarafından İtalya Cumhuriyeti Liyakat Nişanı ile ödüllendirildi.



Sammy Basso'nun ailesi, yaptığı açıklamada, "Onunla bu hayat yolculuğunun bir parçasını paylaşma ayrıcalığına sahip olduğumuz için derin bir minnettarlık duyuyoruz. Bize hayatın engelleri ne kadar aşılmaz görünse de dolu dolu yaşamaya değer olduğunu öğretti," ifadelerini kullandı.





Basso'nun mücadelesi, Progeria sendromuna karşı büyük bir farkındalık kazandırmanın en önemli simgelerinden biri haline gelmişti. Onun yaşamı, başkalarına ilham vermeye devam edecek.



PROGERİA HASTALIĞI NEDİR?



Progeria, "Hutchinson-Gilford progeria sendromu" olarak da bilinen nadir bir genetik hastalıktır. Bu hastalık, çocukların normalden çok daha hızlı yaşlanmasına neden olur. Genellikle 1 ila 2 yaşlarında belirtiler göstermeye başlar ve ciltte incelik, saç dökülmesi, eklem sertliği ve büyüme geriliği gibi sorunlara yol açar.



Progeria, LMNA genindeki bir mutasyondan kaynaklanır ve bu mutasyon, hücrelerin işleyişini bozan anormal bir protein üretir. Kesin bir tedavisi yoktur, ancak belirtileri yönetmek için çeşitli tedavi yöntemleri uygulanabilir. Farkındalık yaratma çabaları, bu nadir hastalıkla yaşayan bireyler ve aileleri için büyük önem taşır.