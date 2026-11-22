BepiColombo, 8 yıllık yolculuğun ardından Merkür yörüngesine oturdu
22.11.2026 14:18
2018'de fırlatılan BepiColombo, uzun yolculuğu sırasında 9 gezegeni arkasında bırakarak Güneş'e en yakın gezegen olan Merkür'e ulaştı.
Avrupa ve Japonya'nın ortak projesi olan BepiColombo uzay aracı, 8 yıl süren ve 10 milyar kilometreyi aşan yolculuğun ardından, incelemeler yapacağı Merkür'ün yörüngesine oturdu.
Güneş Sistemi içinde, hakkında en az bilgi bulunan gezegenlerden Merkür'ün sırlarını çözmek için yola çıkan, Avrupa Uzay Ajansı (ESA) ile Japonya Uzay Araştırma Ajansı'nın (JAXA) ortak projesi BepiColombo sondası, 8 yıl süren ve 10 milyar kilometreyi aşan yolculuğun ardından hedefine ulaştı.
YÖRÜNGEYE YERLEŞMEDEN ÖNCE İTİCİLER YARIM SAATTEN FAZLA ÇALIŞTI
ESA'nın X hesabından yapılan açıklamada, BepiColombo'nun, iticilerini yarım saatten fazla çalıştırdıktan sonra Güneş Sistemi'nin en küçük gezegeni etrafında yörüngeyi yakalamayı başardığı ifade edildi. ESA, uzay sondasının topladığı verileri analiz etmeye başladığını bildirdi.
9 GEZEGENİ ARKASINDA BIRAKARAK GÜNEŞ'E EN YAKIN GEZEGENE ULAŞTI
Ekim 2018'de Fransız Guyanası'ndaki Avrupa Uzay Üssü'nden Ariane 5 roketiyle fırlatılan ve yolculuğu sırasında 9 gezegeni arkasında bırakarak Güneş'e en yakın gezegen olan Merkür'e ulaşan BepiColombo, bu gezegenin Güneş'e bu kadar yakın bir konumda nasıl oluştuğunu ve zaman içinde nasıl değiştiğini araştıracak.
MPO, 480 kilometre irtifadan Merkür ve yüzeyini incelerken, MIO ise gezegenin manyetik alanı hakkında bilgi bilgi toplamak üzere eliptik bir yörünge izleyecek.
İLK KEZ BAŞKA BİR GEZEGENİN ÇEVRESİNDE İKİ BAĞIMSIZ ARAÇ, AYNI GÖREVİN PARÇASI OLACAK
Görevin iki temel parçasını ESA'nın Mercury Planetary Orbiter (MPO) ve JAXA'nın Mercury Magnetospheric Orbiter (MIO) araçları oluşturuyor.
Şu an Merkür yörüngesinde bulunan iki araç 9-10 Aralık'ta birbirlerinden ayrılarak kendi yörüngelerine girecek. MPO'nun 16 Aralık'ta kendi gözlem yörüngesine yerleşmesi, MIO'nun ise 10 Mart'ta nihai konumuna ulaşması planlanıyor. Her iki aracın bilimsel çalışmalarına önümüzdeki yılın nisan ayında resmen başlaması bekleniyor.
Böylece ilk kez başka bir gezegenin çevresinde tamamen bağımsız iki uzay aracı aynı görevin parçası olarak faaliyet gösterecek.
MPO, 480 kilometre irtifadan Merkür ve yüzeyini incelerken, MIO ise gezegenin manyetik alanı hakkında bilgi toplamak üzere kimi zaman gezegenden 11 bin kilometreye kadar uzaklaşacağı eliptik bir yörüngede araştırmalar yapacak.
Güneş Sistemi'ndeki diğer gezegenlerde benzerlerine rastlanmayan binlerce çukurun Merkür'de nasıl oluştuğu bilinmiyor.
HEDEF, GEZEGENİN EN AYRINTILI HARİTALARDAN BİRİNİ ÇIKARMAK
BepiColombo'nun en önemli hedeflerinden biri, Merkür'ün bugüne kadarki en ayrıntılı haritalarından birini çıkarmak ve önceki görevlerin cevapsız bıraktığı soruları araştırmak.
Araçlar gezegenin yapısını, kimyasal bileşimini, kraterlerini, eski volkanik faaliyetlerin izlerini, manyetik alanını ve gezegeni çevreleyen son derece ince gaz tabakası olan ekzosferi inceleyecek.
Bilim insanlarının özellikle merak ettiği unsurlardan biri de Merkür yüzeyindeki gizemli çukurlar.
Güneş Sistemi'ndeki diğer gezegenlerde benzerlerine rastlanmayan binlerce çukurun nasıl oluştuğu bilinmiyor. Merkür'de bunları meydana getirecek rüzgar veya sıvı su bulunmaması gizemi daha da derinleştiriyor.
Araştırmacılar BepiColombo'nun bu bölgelerde zaman içinde meydana gelen değişimleri dahi gözlemleyebileceğini düşünüyor.
Merkür, Güneş'ten ortalama 58 milyon kilometre uzaklıkta bulunuyor ve Güneş'in çevresindeki bir turunu yalnızca 88 günde tamamlıyor.
SICAKLIK 450 DERECE İLA EKSİ 180 DERECE ARASINDA GİDİP GELİYOR
Eksi 180 dereceye kadar düşen, 450 dereceye kadar çıkan sıcaklıklar arasında gidip gelen Merkür, sık sık Güneş'ten gelen yoğun radyasyon bombardımanına maruz kalıyor.
Bu koşullar Merkür'ü keşfedilmesi son derece zor bir gezegen haline getiriyor. Bugüne kadar yalnızca NASA'nın 1974'teki Mariner 10 ve 2011'de Merkür'e ulaşan MESSENGER görevleri gezegeni yakından incelemişti.
Merkür, Güneş'ten ortalama 58 milyon kilometre uzaklıkta bulunuyor ve Güneş'in çevresindeki bir turunu yalnızca 88 günde tamamlıyor.