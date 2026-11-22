İLK KEZ BAŞKA BİR GEZEGENİN ÇEVRESİNDE İKİ BAĞIMSIZ ARAÇ, AYNI GÖREVİN PARÇASI OLACAK



Görevin iki temel parçasını ESA'nın Mercury Planetary Orbiter (MPO) ve JAXA'nın Mercury Magnetospheric Orbiter (MIO) araçları oluşturuyor.



Şu an Merkür yörüngesinde bulunan iki araç 9-10 Aralık'ta birbirlerinden ayrılarak kendi yörüngelerine girecek. MPO'nun 16 Aralık'ta kendi gözlem yörüngesine yerleşmesi, MIO'nun ise 10 Mart'ta nihai konumuna ulaşması planlanıyor. Her iki aracın bilimsel çalışmalarına önümüzdeki yılın nisan ayında resmen başlaması bekleniyor.

Böylece ilk kez başka bir gezegenin çevresinde tamamen bağımsız iki uzay aracı aynı görevin parçası olarak faaliyet gösterecek.

MPO, 480 kilometre irtifadan Merkür ve yüzeyini incelerken, MIO ise gezegenin manyetik alanı hakkında bilgi toplamak üzere kimi zaman gezegenden 11 bin kilometreye kadar uzaklaşacağı eliptik bir yörüngede araştırmalar yapacak.