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Berlin-Brandenburg Havalimanı'nda tehlikeli madde alarmı

04.09.2026 02:40

Berlin-Brandenburg Havalimanı'nda tehlikeli madde alarmı
Anadolu Ajansı

Polis önlem olarak Terminal 1 binasını boşalttı.

AA
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Almanya'nın başkenti Berlin yakınlarındaki Berlin-Brandenburg Havalimanı'nda​​ "tehlikeli madde alarmı" verildi, Terminal 1 binası boşaltıldı.

Alman Haber Ajansı'nın (DPA) Federal Polis Sözcüsü'ne dayandırdığı habere göre bir kadın polis noktasına giderek üzerinde zehirli madde bulunduğunu söyledi. Bunun üzerine polis, Terminal 1 binasının tahliye edilmesini istedi.

 

Sözcü, ne olduğu belirsiz maddenin tehlike oluşturma ihtimali göz ardı edilemeyeceği için "tehlikeli madde alarmı" verildiğini ifade etti.

 

Havalimanı Sözcüsü ise uçuşa hazır uçakların normal şekilde kalktığını, havalimanına yaklaşma aşamasında olan uçakların da inebildiğini açıkladı.

 

Sözcü, yolcuların uçuş işlemlerinin mümkün olduğunca Terminal 2'ye kaydırılacağını, gecikme ve uçuş iptallerinin ne ölçüde olacağının ise şu anda öngörülemediğini kaydetti.

 

Tagesspiegel gazetesinin haberinde de polisin kadını gözaltına aldığı aktarıldı. Haberde Dahme-Spreewald bölgesinden çok sayıda itfaiye ekibinin yanı sıra havalimanı itfaiyesinin koruyucu giysiler ve özel ekipmanlarla görev yaptığı bildirildi.

Anadolu Ajansı
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