Berlin eyalet başbakanı olmaya hazırlanan Eralp: Köprüler kuran biri olmak istiyorum

Berlin eyalet meclisi seçimlerinde sandıktan birinci çıkan Sol Parti'nin başbakan adayı Elif Eralp düzenlenen basın toplantısında seçim sonuçlarını değerlendirdi.

Eralp, yaşanabilir bir Berlin için kendisini seçen seçmenlere teşekkür ederek başladığı konuşmasında "Seçim kampanyasında mücadele edenlere de çok minnettarım ve özellikle diğer partiler tarafından ve genel olarak siyasetten yeterince temsil edilmediklerini düşünen insanların bize güvenlerini vermiş olmalarından büyük mutluluk duyuyorum. Berlin'in yeniden birbirine daha yakınlaşmasını, uygun fiyatlı bir yaşam temelinde yeniden iyi bir şekilde bir araya gelmemizi istiyoruz" dedi.

“SEÇİM SONUÇLARI SAĞA KARŞI DAYANIŞMANIN ZAFERİ”



Konuşmasının devamında Eralp, "Bu seçim sonucunu, ülkenin birçok yerinde yaşadığımız sağa kaymaya karşı dayanışmanın, çeşitliliğin ve demokrasinin zaferi olarak da görüyorum. Berlin'in bu dayanışma mesajını vermiş olmasından da çok memnunum. Berlinliler bize, Hristiyan Demokrat Birlik Partisi'ni (CDU) kırmızı belediye binasından uzaklaştırmak ve uygun fiyatlı bir Berlin oluşturmak için açıkça bir yönetim görevi verdiler. Nereden gelirlerse gelsinler, neye inanırlarsa inansınlar, kimi severlerse sevsinler ve gelirleri ne olursa olsun, tüm insanlara bakmak; işte bunu da yapacağım" ifadelerine yer verdi.

“YABANCI DÜŞMANLIĞI TERİMİ SORUNLU



"Burada doğan insanlar yabancı değil, Berlinlilerdir" diyen Elif Eralp, "Öncelikle 'yabancı düşmanlığı' terimi sorunludur. Irkçılık, antisemitizm. Burada yaşayan ama burada doğmamış insanlar yabancı değil, Berlinlilerdir, Almanya 'da yaşayan insanlardır ve bu bakımdan bu ifadeyi son derece sorunlu buluyorum. Ayrıca şurası da gayet açıktır ki birçok Yahudi insanın da Alman vatandaşlığına sahip olduğu ve on yıllardır burada yaşadığı da söylenmelidir" şeklinde konuştu.

“KÖPRÜLER KURAN OLACAĞIM”



Köprüler kuran bir belediye başkanı olmak istediğini söyleyen Eralp, "Tüm Yahudiler, tüm Müslümanlar, tüm Hristiyanlar, tüm Filistinliler ve Berlin'de yaşayan herkes için. Herkes kendini rahat ve güvende hissetmeli. Görevimiz olarak bu köprüleri kurmalı ve kutuplaşmayı aşmalıyız" dedi.



Partisine ve kendisine yönelik antisemitizm eleştirilerine de değinen Eralp, "Benim için bu konuda kesinlikle bir mesafe vardı. Ben, Yahudi hayatlarının korunmasını tıpkı şehrimizdeki insanların hissettikleri koruma ve koruma vaadini savunuyorum. Yahudi insanların, Müslüman insanların, tüm insanların kendilerini güvende hissetmeleri ve iyi bir hayat sürebilmeleri için elimden gelen her şeyi yapacağım. Bu benim en önemli görevim" cevabını verdi. Eralp, "Benim için şiddet ve terörizmi yüceltmek kesinlikle kabul edilemez" diye konuştu.

ELİF ERALP BAŞBAKAN OLMA YOLUNDA



Almanya'da hafta sonu yapılan Berlin eyalet meclisi seçiminde geçici resmi sonuçlara göre Sol Parti, yüzde 25,7 oy oranıyla sandıktan birinci çıktı. Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) yüzde 18,8 ile ikinci sırada yer alırken Almanya için Alternatif Partisi (AfD) yüzde 16,2 oy aldı.



Yeşillerin yüzde 14,3, Sosyal Demokrat Partinin (SPD) yüzde 12,1 oranında oy olarak Berlin Eyalet Meclisinde temsil hakkı kazandı. Seçim sonuçları Sol Partinin adayı Elif Eralp'ın Berlin Eyalet Başbakanı ve belediye başkanı olmasının önünü açtı.



ANNESİ GURUR DUYDUĞUNU SÖYLEDİ



Elif Eralp'in annesi Hülya Eralp de kızının elde ettiği başarıdan büyük mutluluk ve gurur duyduğunu söyledi .

Hülya Eralp seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından yaptığı açıklamada, "Çok mutluyum. Kızımla gurur duyuyorum. Bu kadar yüksek bir oy alacağını ben bile tahmin etmedim. Ama gerçekten sevinç gözyaşlarımı tutamadım." dedi.