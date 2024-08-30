Berlin Süreci Liderler Zirvesi, 14 Ekim'de Almanya'da yapılacak

Sarrazin, günübirlik Kosova ziyareti sonunda, başkent Priştine'deki Uluslararası Adem Yaşari Havalimanı'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.



10 yıl önce başlatılan Berlin Süreci'nin Batı Balkan ülkelerini AB doğrultusunda bir araya getirmeyi amaçladığını belirten Sarrazin, "Bunun için, bölgesel işbirliğine ihtiyacımız var ve Batı Balkanlar'ın tüm vatandaşları için somut sonuçlara ihtiyacımız var. Sınırların öneminin azaldığını gösteren sonuçlar, ticari ekonomik kalkınmanın birlikte yapılmasının önemini gösteriyor." diye konuştu.



Berlin Süreci Liderler Zirvesi'nin 14 Ekim'de Berlin'de düzenleneceğini açıklayan Sarrazin, Zirve'de iddialı bir atılım gerçekleştirmek istediklerini vurguladı.



Somut sonuçlar elde etmek ve Batı Balkanlar'daki insanların yaşamlarını iyileştirmek amacıyla bölgedeki tüm ülkeleri gelecek hafta ziyaret edeceğini dile getiren Sarrazin, "Bunun için uzlaşmaya, hatta bazen Sırbistan ve Kosova için kolay olmayan siyasi anlaşmalara varmak için taviz verme isteğine ihtiyacımız var." dedi.



Sarrazin, taviz verme konusunda henüz hazır olunmadığı konusunda endişeli olduğunu sözlerine ekledi.



Eski Almanya Başbakanı Angela Merkel tarafından 2014'te hayata geçirilen Berlin Süreci, Batı Balkan ülkeleri arasında işbirliğinin güçlendirilmesi ve derinleştirilmesinin yanı sıra bu ülkelerin AB'ye entegrasyonunun hızlandırılmasını hedefliyor.​​​​