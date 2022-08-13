Berlin'de 80'den fazla otomobilin üzerine gamalı haç çizildi

Almanya'nın başkenti Berlin'de 80'den fazla otomobilin üzerine gamalı haç çizildiği açıklandı.

Haberler - Anadolu Ajansı 13.08.2022 - 17:49

Berlin'de 80'den fazla otomobilin üzerine gamalı haç çizildi

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Berlin polisinden yapılan açıklamada, Niederschöneweide semtinde kimliği belirsiz kişilerin çok sayıda otomobile zarar verdiği belirtilerek, 11 Ağustos'ta bir kişinin park halinde olan kendi aracının yanı sıra başka iki otomobilin motor kaputuna gamalı haz çizildiğini polise bildirdiği ifade edildi.

Açıklamada, dün akşama kadar park halinde olan ve aynı şekilde zarar verilen 77 otomobilin tespit edildiği bilgisi paylaşıldı.

Svastika olarak da bilnen gamalı 1920'li yıllar itibarıyla Nasyonal Sosyalist Alman İşçi Partisi tarafından sıklıkla kullanıldı ve Nazilerin sembolü oldu. Svastika olarak da bilnen gamalı 1920'li yıllar itibarıyla Nasyonal Sosyalist Alman İşçi Partisi tarafından sıklıkla kullanıldı ve Nazilerin sembolü oldu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Bazı otomobil sahiplerinin bu zararı yeni fark etmeye başladıklarından dolayı bu sayının daha fazla artabileceği aktarılan açıklamada, araçların üzerinde sadece gamalı haç çizildiği, otomobillere başka zararlar verilmediği kaydedildi.

Polis, olaya ilişkin mala zarar verme ve anayasaya aykırı örgütlerin sembollerini kullanmaktan soruşturma başlattı.

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