Berlin'de araç kalabalığın arasına daldı

Almanya 'nın başkenti Berlin 'de, Christopher Street Day etkinliği sırasında Tiergarten bölgesinde bir araç, kalabalığın arasına daldı.



Berlin polisi çok sayıda kişinin yaralandığını ve bölgede geniş çaplı bir kurtarma operasyonu gerçekleştirildiğini açıkladı.



Organizatörler ise etkinliğin iptal edildiğini söylüyor.