Berlin'de araç kalabalığın arasına daldı
26.07.2026 00:25
Reuters
Almanya'da düzenlenen bir etkinlikte araç kalabalığın arasına daldı.
Almanya'nın başkenti Berlin'de, düzenlenen bir etkinlik sırasında bir araç, kalabalığın arasına daldı. Berlin polisi çok sayıda kişinin yaralandığını açıkladı.
Almanya'nın başkenti Berlin'de, Christopher Street Day etkinliği sırasında Tiergarten bölgesinde bir araç, kalabalığın arasına daldı.
Berlin polisi çok sayıda kişinin yaralandığını ve bölgede geniş çaplı bir kurtarma operasyonu gerçekleştirildiğini açıkladı.
Organizatörler ise etkinliğin iptal edildiğini söylüyor.