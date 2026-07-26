Berlin'de araç kalabalığın arasına daldı. Saldırgan ölü olarak ele geçirildi
26.07.2026 00:25
Son Güncelleme: 26.07.2026 20:47
Almanya'da düzenlenen bir etkinlikte araç kalabalığın arasına daldı.
Almanya'nın başkenti Berlin'de, LGBTİ etkinliği sırasında bir araç, kalabalığın arasına daldı. Olayda 1 kişi öldü, 8'i ağır 29 kişi de yaralandı. Saldırgan ise düzenlenen operasyonda öldürüldü.
Berlin'de, LGBT yürüyüşü kapsamında düzenlenecek konser ve miting öncesi bir araç Tiergarten bölgesinde kalabalığın içine daldı.
Olayda bir kişi öldü, 8'i ağır 29 kişi de yaralandı.
Kullandığı aracı yayaların üzerine süren saldırgan operasyonda öldürüldü. İçişleri Bakanlığı, olayın terör saldırısı olduğunu, saldırgan 21 yaşındaki zanlı Abdul Ballout'un DAEŞ bağlantısı bulunduğunu açıkladı.
MERZ: SALDIRGANIN AMACI TOPLUMU BÖLMEK
Almanya Başbakanı Friedrich Merz, araçlı saldırının amacının toplumu bölmek olduğunu söyledi.
Merz Berlin'de yaptığı açıklamada, "Saldırının amacı toplumumuzu bölmek. Elimizdeki en değerli şeyi, yani açık görüşlülüğümüzü ve özgürlüğümüzü elimizden almak istiyorlar." diye konuştu.
Olayın daha ağır sonuçlar doğurmasının güvenlik güçlerinin hızlı müdahalesi sayesinde önlenmiş olabileceğini belirten Merz, emniyet güçlerine "örnek niteliğindeki müdahaleleri" dolayısıyla teşekkür etti.
Merz, "Terörün ve özgürlüğümüze yönelik bu zehrin toplumumuzda daha fazla yayılmasına izin vermeyeceğiz. Yaşamımızın özgürlüğünü, açıklığını ve hoşgörüsünü elimizden gelen her şeyle savunacağız ve bunu birlikte yapacağız." ifadelerini kullandı.