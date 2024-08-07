Berlin'de bir doktor dört hastasını öldürmekle suçlanıyor

Almanya'da 39 yaşındaki bir palyatif bakım doktoru dört hastasını öldürme şüphesiyle tutuklandı. Polisin bildirdiğine göre, doktor salı gününden beri gözaltında.



Savcılık, doktorun 11 Haziran ile 24 Temmuz arasında, dört hastasını evlerinde öldürdüğünden şüpheleniyor. Doktorun cinayetleri işledikten sonra yangın çıkararak delilleri yok etmeye çalıştığı iddia ediliyor.



Yapılan açıklamaya göre kurbanlar 72 ila 94 yaşları arasındaki dört kadından oluşuyor. Üç vakada, doktor hastalar öldükten sonra yangın çıkarmayı başardı.



Şüphelinin tutuklanması, savunmasız yaşlı kadınlara karşı işlediği suçlarla birlikte adalet çağrılarını tetikledi.

Doktor suçlu bulunursa, uzun bir hapis cezası ve kurbanların ailelerine tazminat ödenmesi gibi önemli sonuçlarla karşı karşıya kalabilir.