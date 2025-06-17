Berlin’de kundaklama şüphesi: Amazon ve Telekom'a ait 36 minibüs yandı

Almanya'nın başkenti Berlin'de Lichtenberg ilçesine bağlı Buchberger caddesinde yer alan bir otoparkta gece saatlerinde yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaye ekibi sevk edildi. Yangında Alman telefon operatörü Telekom’a ait 17 araç kullanılamaz hale geldi. Alevler, ekiplerin yaklaşık bir saat süren çalışmasıyla söndürüldü.



ART ARDA İKİNCİ YANGIN

Berlin’deki ikinci yangın ise Britz semtinde bulunan Amerikan şirketi Amazon’a ait deponun otoparkında yerel saat ile 02.59’da çıktı. Kısa sürede olay yerine sevk edilen 40 itfaiye personeli yangını bir saat sonra söndürebildi. Yangında Amazon’a ait 19 minibüs tamamen yandı.

Berlin’de aynı saatlerde çıkan araç yangınlarının nedeni ve birbiriyle ilişkili olup olmadığı henüz belli değil. Ancak Berlin polis sözcüsü, her iki yangınla ilgili kundaklama şüphesiyle soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Öte yandan, 10 Haziran’da Berlin’in kuzeybatısındaki Brandenburg eyaleti sınırları içindeki Schönwalde’de çıkan yangında da 23 araç alevlere teslim olmuştu. Tamamen yanarak kullanılamaz hale gelen araçların Amazon ile Alman posta servisi Deutsche Post'a ait olduğu belirlenmişti.