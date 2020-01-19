Berlin'de Libya Konferansı için geniş güvenlik önlemi

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in daveti üzerine aralarında Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron gibi devlet ve hükümet başkanlarının katılacağı Libya Konferansı'nın düzenleneceği Başbakanlık binasına çıkan yollar ile Tegel Havalimanı'nın askeri bölümünün bulunduğu bölgedeki caddeler trafiğe kapatıldı.



Özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin'in katılımı nedeniyle güvenlik önlemleri en üst seviyede tutuluyor.



Diğer eyaletlerden de yapılan takviyelerle konferansın güvenliğini 4 bin polis sağlıyor.



GEMİ GEÇİŞLERİNE ARA VERİLDİ



Başbakanlık binasının yanından geçen Spree Nehri'nde gemilerin geçişine konferans süresince izin verilmezken, hava sahasına da kısmı uçuş yasağı getirildi.



Berlin polisinden yapılan açıklamada, model uçakların ve insansız hava araçları dahil tüm uçuşların Alman Hava Güvenlik Dairesi'nin belirlediği bölgede yasaklandığı bildirildi.



Berlin Tegel ve Berlin Schönefeld havalimanlarındaki yolcu ve kargo uçuşlarının bu yasaktan etkilenmeyeceği kaydedildi.



Dalgıçlar da sabah saatlerinde Spree Nehri'nde arama yaptı.



BÖLGE TERMAL KAMERALARLA İZLENECEK



Federal polis, termal kameralarla donatılmış helikopterlerle Başbakanlık binasının bulunduğu bölgedeki güvenlik durumunu izleyecek.



Konferansa katılanların geçtikleri güzergahlarda ve konakladıkları otellerde de yoğun güvenlik önlemleri alındı.



Berlin polisi, konferansın yanı sıra kentte düzenlenecek Yeşil Hafta Fuarı ve Olimpiyat Stadı'nda oynanacak Hertha Berlin-Bayern Münih futbol karşılaşmasından dolayı gün boyunca kent trafiğinde aksamalar yaşanabileceği uyarısında bulundu.



Öte yandan konferansı takip edecek muhabirler, Başbakanlığa yaklaşık 1 kilometre mesafede bulunan Federal Basın ve Enformasyon Dairesinde güvenlik kontrolünden geçirildikten sonra otobüslerle konferansın yapılacağı Başbakanlık binasına götürülecek.



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