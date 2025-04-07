Berlin’de protesto: “Filistin'e destek eylemcileri sınır dışı edilemez”

Almanya'nın başkenti Berlin'de üçü Avrupa Birliği (AB) üyesi ülke vatandaşı olmak üzere dört Filistin eylemcisinin sınır dışı edilmek istenmesine karşı gösteri yapıldı. Berlin Eyalet Meclisi'nin yakınlarında bulunan Stresemann Caddesi'nde toplanan 100'ün üzerinde gösterici, Filistin'e destek gösterilerine katılan biri ABD, ikisi İrlanda ve diğeri Polonya vatandaşı dört kişi hakkında sınır dışı edilme kararı alınmasını protesto etti.



Gösteride, üzerinde "Berlin onları sınır dışı edemezsin", "Dava yapılmadan sınır dışı mı?", "Polisteki Naziler nereye?" ve "Almanya'nın AfD'ye ihtiyacı yok, faşistler zaten iktidarda" yazan dövizler ile Filistin bayrakları taşındı.



ÜNİVERSİTEDEKİ EYLEMLERE KATILMIŞLARDI



Almanya ve İsrail hükümetleri aleyhine sloganlar atılan gösteride, dört Filistin destekçisinin sınır dışı edilmesinin hukuka aykırı olduğu ve ifade özgürlüğünün serbest olması gerektiği vurgulandı.



Berlin Eyaleti İçişleri Bakanlığı, AA muhabirine, Göçmenlik Dairesinin 17 Ekim 2024'te Berlin Hür Üniversitesi’nde meydana gelen olaylarla bağlantılı olarak Mart 2025'te yabancı uyruklu dört kişi hakkında oturumlarının sonlandırılması kararını verdiği açıklaması yapmıştı. The Intercept internet sayfasının haberinde de Berlin'de Filistin'e destek gösterilerine katılan söz konusu dört aktivistin 21 Nisan'a kadar ülkeyi terk etmeleri gerektiği, ülkeden ayrılmamaları durumunda ise zorla sınır dışı edilecekleri belirtilmişti.



“KAMU DÜZENİ İÇİN TEHLİKE” İDDİASI



"Kamu düzeni için tehlike" oluşturduğu gerekçesiyle sınır dışı edilmek istenen Cooper Longbottom, Kasia Wlaszczyk, Shane O’Brien ve Roberta Murray'a "mala zarar verme, başka bir eylemcinin gözaltına alınmasını engelleme, polise 'faşist' denmesi, üniversitede protesto gösterisinde yer alma ve yasak sloganlar atma" gibi suçlar isnat edildiği aktarılan haberde, sınır dışı kararlarının siyasi baskılar üzerine alındığı ifade edilmişti.



Söz konusu kişilerin avukatı Alexander Gorski ise müvekkilleri hakkındaki sınır dışı edilme kararına karşı dava açtığı bilgisini paylaşmıştı.

