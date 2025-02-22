Berlin'deki Holokost Anıtı saldırganı tutuklandı: "Yahudileri öldürme planı yapıyordu"

Alman polisi Berlin'de ABD Büyükelçiliği yakınındaki Holokost Anıtı'nda bir İspanyol'un ağır yaralanmasına neden olan bıçaklama olayıyla ilgili olarak bir erkek şüpheliyi tutukladıklarını söyledi.



Polis ve savcılar, Berlin'deki Holokost anıtına düzenlenen bıçaklı saldırının ardından tutuklanan Suriyelinin “Yahudileri öldürme planı” yaptığını öne sürdü.



Yakalanan saldırganın üzerinde bir Kur'an-ı Kerim ve bir seccade bulunduğu açıklandı. Bu kişinin, “Ortadoğu'daki çatışmalarla bağlantılı” olduğu belirtildi.



Saldırı, seçimlerden iki gün önce gerçekleşti.



Yakın zamanda, Almanya'yı sarsan araba çarpmaları ve bıçaklama olayları da yaşandı.