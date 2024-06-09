Berlin'deki İsrail protestosunda 20 gözaltı

Berlin'de İsrail’in Gazze’deki Nuseyrat Mülteci Kampı’na düzenlediği saldırıya tepki gösteren binlerce kişi yürüyüş yaptı. Eylemde 20 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Berlin'deki İsrail protestosunda 20 gözaltı

’nın başkenti Berlin’de düzenlenen ’e destek gösterisinde, 20’nin üzerinde eylemci gözaltına alındı.

Prenzlauerberg semtindeki Schönhauser Allee metro istasyonunun önünde, ’in Gazze’ye yönelik saldırılarını protesto etmek ve Filistinlilerle dayanışma göstermek için binlerce kişi toplandı.

Daha sonra şehir merkezine yürüyen göstericiler, “İsrail çocukları öldürüyor”, “İsrail terör devleti”, “Ateşkes şimdi”, “Almanya finanse ediyor, İsrail bombalıyor” şeklinde slogan attı.

İsrail’in Gazze’deki Nusayrat Mülteci Kampı’na düzenlediği saldırıya tepki gösterilen eylemde, yürüyüş güzergahında bir grup, iki kez İsrail bayrakları açarak gösteriyi provoke etmeye çalıştı.

Polis ve bazı göstericiler, Filistin eylemine katılanlar ile provokasyon yapanlar arasına girerek gerilimin daha da artmasını engelledi.

Berlin Polis Sözcüsü Anja Dierschke gazetecilere yaptığı açıklamada, değişik sebeplerden dolayı 20’nin üzerinde göstericinin gözaltına alındığını kaydetti.

Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı yürüyüş Alexander Platz metro istasyonu yakınında son buldu.

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