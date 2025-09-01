Berlin’den İsrail’e uyarı: "Reddediyoruz"

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, İsrail'in Gazze ve Batı Şeria'yı işgal planlarını bir kez daha reddetti.



Wadephul, Hindistan'a ziyareti öncesi havalimanında yaptığı açıklamada, "Almanya olarak Filistin halkının sürülmesi veya mülksüzleştirilmesi anlamına gelecek her türlü düşünceyi reddediyoruz" dedi.



Alman Bakan, Gazze'nin İsrail ile Filistin arasında iki devletli çözüm çerçevesinde gelecekte Filistin Devletinin parçası olabilmesi gerektiğini vurguladı.



Bunun Batı Şeria için de geçerli olduğunu kaydeden Wadephul, "Almanya, İsrail'in uluslararası hukuka aykırı ilhaklara yönelik her türlü düşüncesini reddetmektedir. İki devletli çözüm, İsrail ile barış içinde yan yana var olan bağımsız Filistin Devleti anlamına gelmektedi." ifadelerini kullandı.



Wadephul, Gazze'deki durumun hala büyük endişe kaynağı ve dramatik olduğunu sözlerine ekledi.

GAZZE'DE SON DURUM

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 3'ü çocuk 9 Filistinlinin daha açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle yaşamını yitirdiğini, 7 Ekim 2023'ten bu yana açlıktan hayatını kaybedenlerin sayısının 127'si çocuk olmak üzere 348'e yükseldiği bildirdi.



İsrail'in Gazze'de 7 Ekim 2023'ten beri sürdürdüğü saldırılarda ise can kaybı 63 bini aştı.