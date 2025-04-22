Berlin'de sığınmacılar saldırı altında

Almanya, aşırı sağın yükselişiyle birlikte mülteci ve sığınmacılara yönelik saldırılar konusunda alarm veriyor.

İki Yeşiller Partisi milletvekilinin talebi üzerine açıklanan resmi rakamlara göre, 2024 yılında Berlin'de sığınmacı ve mültecilere yönelik 77, sığınaklarına yönelik 7 saldırı kaydedildi.

Buna karşılık, 2023 yılında bireylere yönelik saldırı sayısı 32'yi geçmezken, konaklama tesislerine yönelik saldırı sayısı sıfırdı.

Berlin'in resmi rakamlarına göre 2024 yılında söz konusu saldırılar nedeniyle 18'i kadın olmak üzere 34 kişi hastaneye kaldırıldı.

Saldırıların failleri olarak tespit edilen toplam 34 şüpheliden 11'i polis yetkilileri tarafından zaten biliniyordu.

Berlin, resmi kabul merkezlerinde ve yurtlarda yaklaşık 35 bin kayıtlı mülteciye ve acil durum tesislerinde de 10 bin kadar mülteciye ev sahipliği yapıyor.