Berlusconi: Merhaba ben Bay Bunga Bunga

Geçtiğimiz Noel Bayramı nedeni ile bir çok parlamentere hediyeler yollayan Berlusconi kendi partisinden olmayan parlamenterleri de yakın takibe aldı.



İtalyan La Repubblica gazetesinde yer alan habere göre Berlusconi (85) yıllardır hayatında en yakın isimlerden olan parlamenter Vittorio Sgarbi'nin telefonunu kullanarak aradığı kadın parlamenterlerden biri olan Bianca Laura Granato'ya kendisini 'Ben Bay Bunga Bunga' diye tanıttığı belirtildi.

Bunga Bunga, bir dönem İtalya'nın gündemine bomba gibi düşen partilere verilen isimdi. Berlusconi'nin Faslı Karima El Mahroug'la (bilinen adıyla Ruby Rubacuori) evindeki partilere katıldığı için ödeme yaptığı öne sürülmüştü.

Kamuoyunda Rubygate olarak bilinen davada Berlusconi'ye yakın 2 kişi ceza almıştı.

O zaman 74 yaşında olan Berlusconi'nin villasında reşit olmayan kız çocuklarıyla toplu seks partisi düzenlediği iddia edilmişti.

2015 yılında ceza alan Berlusconi sonuca itiraz etmişti. 2021'de beraat eden Berlusconi'nin kamu hizmeti yasağı da kalkmış oldu.

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Eski Başbakan'ın bir çok parlamenteri 'Bil bakalım ben kimim' diyerek sürpriz bir şekilde aradığı ve kendisi hakkinda açılan davalar dahil dert yandığı ve sohbet arasında cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oy desteği istediği de İtalyan basınına yansıyan haberler arasında.



Berlusconi'nin seçim propagandası sahibi olduğu gazeteye verilen tam sayfa ilan ile de dikkat cekti. Il Giornale gazetesinde 'Berlusconi kimdir' sorusuna bir dizi övgü içeren 22 adet cevap yer alıyor.

'Berlusconi herkesin dostu hiç kimsenin düşmanı değil' gibi ifadeler yer alan bu ilanda eski Başbakan'ın uzun süre önce çekilmis bir fotoğrafı yer alıyor.



RESMİ ADAY YOK

İtalya'da cumhurbaskanlığı seçimleri icin Başbakan Mario Draghi ve Berlusconi'nin isimleri geçse de henüz resmi adaylar yok.



Parlamento üyeleri ve bölge temsilcilerinin oy vereceği seçimlerde ilk turda mutlak çoğunluk izleyen turlarda ise salt çoğunluk gerekiyor.



Cumhurbakanlığı secimleri bu yıl salgın önlemleri yüzünden farklı şekilde icra edilecek.

COVİD-19 ÖNLEMLERİ



Oylama sırasında Parlamento'dan iceri her seferinde sadece 50 parlamenter alınacak. Kurulan kabinlerde oylama yapılacak.



Asistanlar ve diğer gorevliler ile birlikte içerde en fazla 200 kişi olacak. Öte yandan Covid-19 pozitif olan veya temaslı oldukları icin izolasyonda olan parlamenterlerin nasıl oy kullanacagı sorusuna cevap aranıyor. Şu an oylama yapilsa 50 parlamenter katılamayacak durumda. Önümüzdeki bir hafta içinde bu sayının ne kadar olacağı bilinmiyor.