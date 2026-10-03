Bermuda'dan ABD'ye giden uçak kayboldu

Atlas Okyanusu'ndaki Bermuda'dan ABD 'nin Boston kentine giden ve 6 kişiyi taşıyan uçakla irtibatın kesilmesi sonucu ABD Sahil Güvenliği’nin, arama kurtarma operasyonu başlattığı açıklandı.

ABD Sahil Güvenliği ve Federal Havacılık İdaresi (FAA), 6 kişinin bulunduğu ‘Gulfstream G100’ ile irtibatın kesildiğini duyurdu. Uçaktakiler için havadan ve denizden Massachusetts eyaletine bağlı Nantucket bölgesi açıklarında arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.

Uçağın, Bermuda'daki L.F. Wade Uluslararası Havalimanı'ndan, Boston'daki Logan Uluslararası Havalimanı'na gittiği aktarıldı.

Uçağın neden kaybolduğu ve iletişimin neden kesildiği konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı.