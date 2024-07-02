Beryl kasırgası can aldı: Grenada'da OHAL ilan edildi

Karayip ülkesi St Vincent ve Grenadinler'de etkili olan Beryl Kasırgası nedeniyle 1 kişi hayatını kaybetti.

Beryl kasırgası can aldı: Grenada'da OHAL ilan edildi
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Sezonun ilk kasırgası gerçekleşti: Kasırga nedir,nasıl oluşur? İklim değişikliği kasırgaları nasıl etkiliyor?

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Beryl Kasırgası, Karayip ülkelerini vurdu. Karayip ülkeleri Saint Vincent ve Grenadinler, Grenada ve St Lucia'da etkili olan kasırga nedeniyle evlerin çatısı uçtu, binlerce kişi elektriksiz kaldı.

Bölgeden tahliye edilenler geçici barınaklara yerleştirilirken havaalanları ve iş yerleri kapatıldı. St Vincent ve Grenadinler Başbakanı Ralph Gonsalves, kasırga sonucu bir kişinin öldüğünü ve daha fazla can kaybı olabileceğini söyledi. "Bu bir şaka değil" diyen Gonsalves, halka uyarılarda bulunarak daha önce yaşanan kasırgalarda ortaya çıkan sonuçları hatırlamaları gerektiğini söyledi.

"CARRİACOU DÜMDÜZ OLDU"

Beryl Kasırgası, Grenada'nın Carriacou Adası'nda karaya inmesinin ardından adada büyük hasara neden oldu. Grenada Başbakanı Dickon Mitchell, "Yarım saat içinde Carriacou dümdüz oldu. Henüz tehlike geçmiş değil" dedi.
Kasırga nedeniyle rüzgarın saatteki hızının 241 kilometreyi bulduğunu söyleyen yetkililer, kasırganın batıya doğru harekete geçtiğini bildirdi.

GRENADA'DA OHAL 
Grenada'da olağanüstü hal ilan edilirken St Lucia'da ulusal düzeyde "kapanma" kararı aldı.

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