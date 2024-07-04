Beryl Kasırgası Jamaika'da: 10 kişi hayatını kaybetti

Jamaika'nın başkenti Kingston'da Beryl Kasırgası'ndan dolayı yolları su basarken, ağaçlar ise kökünden söküldü.



Şiddetli rüzgar ve yağış nedeniyle, yolları sel bastı. Bir köprü ise sular altında kaldı.



10 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Ülkede haberleşme de durdu ve 4. kategorideki kasırgada şu ana kadar 10 kişi hayatını kaybetti.

ÖLÜ SAYISININ ARTMASINDAN ENDİŞE DUYULUYOR



Yetkililer, iletişimin ülke çapında tekrar sağlanmasıyla hızlanacak hasar tespit çalışmaları sonucu ölü sayısının artmasından endişe duyulduğunu aktardı.

Kasırga Jamaika'nın güneyinde etkili olmaya başladıktan sonra iç bölgelere doğru ilerledi.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İLAN EDİLDİ

Başbakan Andrew Holness havaalanlarının kapatıldığını duyurdu. Dün ülke çapında sokağa çıkma yasağı ilan edildi.



Halka, güvenli bölgelere gidilmesi yönünde çağrı yapıldı.

Yaklaşık bin kişinin sığınaklarda olduğu aktarıldı.



Rüzgarın hızı saatte 209 kilometreye kadar ulaştığı kaydedilirken, Beryl Kasırgası, 2024 Atlantik sezonunun ilk kasırgası oldu.

Amerikan Ulusal Kasırga Merkezi'ne göre Beryl'in, bu gece Meksika'nın Yucatan Adası'nda etkili olması bekleniyor.

