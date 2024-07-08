Beryl Kasırgası, Teksas'ta 1 milyonu aşkın haneyi elektriksiz bıraktı

ABD'nin Teksas kıyılarına "kategori 1" şiddetinde ulaşan Beryl Kasırgası nedeniyle 1 milyondan fazla hane ve iş yerinde elektrik kesintisi yaşandığı bildirildi.

Beryl Kasırgası, Teksas'ta 1 milyonu aşkın haneyi elektriksiz bıraktı

Teksas eyaletinin Houston kentinde şiddetli rüzgar ve yağışlar nedeniyle bölgedeki caddeler su altında kaldı.

merkezli elektrik ve doğal gaz kuruluşu CenterPoint Energy, bölgedeki 1 milyonu aşkın hane ve iş yerinin elektriksiz kaldığını duyurdu.

ABD Ulusal Hava Durumu Servisi (NWS), Karayipler'i etkisi altına alan ve "kategori 1" şiddetinde Teksas kıyılarına ulaşan Beryl Kasırgası'nın yarın "tropik depresyon" (saatteki hızı en fazla 60 kilometre olan kategori) seviyesine düşebileceğini açıkladı.

Uçuş trafiğini takip eden FlightAware sitesine göre de Houston'daki iki havalimanında 1000'den fazla uçuş iptal edildi.

Teksas sahilindeki vatandaşlar, evlerinin ve iş yerlerinin camlarını tahtalarla kapatarak kasırgaya karşı önlem almıştı. Sahil kasabalarında oturanlar da tahliye emri sonrası bulundukları yerlerden ayrılmaya başlamıştı.

Kasırganın etkili olduğu Grenada Adası'nda 3, St. Vincent ve The Grenadines'te 1, Venezuela'da ise 3 kişi hayatını kaybetmişti.

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