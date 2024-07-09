Beryl Kasırgası Teksas'ta! 6 kişi öldü, 3 milyon hane elektriksiz kaldı

ABD'nin Teksas eyaletinde etkili olan Beryl Kasırgası nedeniyle 6 kişi hayatını kaybetti, 2,7 milyon ev ve iş yeri elektriksiz kaldı.

Beryl Kasırgası Teksas'ta! 6 kişi öldü, 3 milyon hane elektriksiz kaldı

Amerika kıtasında büyük yıkıma yol açan Beryl Kasırgası etkisini sürdürüyor. Karayip ülkelerini, Meksika'nın güneydoğusundaki Yucatan Yarımadası'nı ve son olarak 'nin Teksas eyaletini vuran kasırgada bilanço ağırlaşıyor.

Montgomery County Yargıcı Mark Keough, fırtınanın şiddetiyle ağaç devrilmesi sonucu bir traktör sürücüsünün ve ormanlık alandaki bir çiftin hayatını kaybettiğini belirtti.

Teksas Vali Yardımcısı Dan Patrick ise 2'si ağaç devrilmesi, 1'i boğulma olmak üzere 3 kişinin daha yaşamını yitirdiğini aktardı.

Patrick, kasırga nedeniyle 2,7 milyon ev ve iş yerinin elektriksiz kaldığını, 2 bin 500'den fazla personelin sahada görevlendirildiğini aktardı.

BİN 300 UÇUŞ İPTAL EDİLDİ

Teksas'ı vuran kasırga, şiddetli ve yağışı beraberinde getirdi. Ağaçlar ve elektrik hatları devrilirken, yollar kapandı, bazı yollar ise sular altında kaldı.

Houston Belediye Başkanı John Whitmire, sel sularının Houston'ın büyük bölümünde 25 santimetreyi aştığını belirerek, “Houston'ın her yerinden yardım çağrısı alıyoruz" dedi.

Eyalet genelinde bin 300 uçuş iptal edildi. Beryl'in Teksas'ın ardından Oklahoma, Arkansas ve Missouri'yi vurması bekleniyor.

KASIRGADA TOPLAM ÖLÜ SAYISI 17 OLDU

Daha önce Grenada, Kuzey Venezuela, St Vincent ve Grenadinler ile Jamaika'da can kaybına yol açan Beryl Kasırgası'nda hayatını kaybedenlerin sayısı, Texas'taki 6 can kaybıyla birlikte 17'ye yükseldi.

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