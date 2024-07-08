Beryl Kasırgası’nda bilanço artıyor: Can kaybı 11’e yükseldi

ABD Ulusal Kasırga Merkezi (NHC) tarafından yapılan açıklamada, can kayıplarına yol açan ve bugün Teksas’a ulaşan kasırga nedeniyle uçuşların çift yönlü askıya alındığı belirtilirken, ölümcül bir kasırga olabileceği konusunda da uyarılarda bulunuldu.

İlk olarak Karayip ülkelerinde ardında da Yucatan Yarımadası’nda yıkıma yol açan Beryl Kasırgası’nın bilançosu ağırlaşıyor.

EĞİTİME ARA VERİLDİ

Eyaletin en büyük şehri Houston dahil birçok şehirde kasırga nedeniyle eğitime ara verildi. Sahil kasabalarında ise az sayıda tahliye emri verildi.



Teksas eyaletinin güneyindeki Corpus Christi, Galveston, Houston şehirlerinin çevresindeki büyük petrol limanları kapatılırken, Shell ve Chevron gibi petrol şirketleri Meksika Körfezi açıklarında bulunan üretim sahasındaki personelini tahliye etti.