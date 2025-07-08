Beş kişilik aile “büyücülük” iddiasıyla dövülerek öldürüldü

Hindistan’da bir çocuğun ölümünün ardından bu can kaybının “büyücülük” sebebiyle yaşandığına inanan köylüler, beş kişilik aileyi darp ederek öldürdü.

Emniyet yetkilileri, ülkenin kuzeyindeki Bihar eyaletinde yaşanan olaya ilişkin açıklamasında, cinayetle bağlantılı olarak üç kişinin gözaltına alındığını ve şüphelilerin suçlarını itiraf ettiklerini bildirdi. Öldürülen kişilerin arasında biri 75 yaşında olmak üzere üç kadının da olduğu bilgisi verildi.



“OĞLUM BÜYÜ YÜZÜNDEN ÖLDÜ”



Olayın baş şüphelisi, yakın zaman önce hayatını kaybeden oğlunun ölümünden saldırıda bulunduğu kişilerden birini sorumlu tutuyordu. Polisin açıklamasına göre, şüpheli, bu kişinin ve ailesinin “büyücülük” yaptığına inanıyordu. Polis, “Failler, kurbanları döverek öldürdükten sonra cansız bedenlerini bir traktöre yükleyerek göle attı” açıklamasında bulundu.



Cinayeti işleyenlerin ve hayatını kaybedenlerin, ülkenin en yoksul eyaleti olan Bihar’daki Oraon kabilesine mensup olduğu bilgisi verildi. Bihar eyaletinde çoğunluğu Hindu inancına mensup olan en az 130 milyon kişi yaşıyor.



ÖZELLİKLE KADINLAR HEDEFTE



Batıl inançlara karşı yürütülen kampanyalara karşın Hindistan’ın kırsal kesimlerinde, özellikle de izole kabilelerin yaşadığı bölgelerde büyücülüğe inanç yaygın bir şekilde devam ediyor.



Aralarında Bihar’ın da olduğu eyaletler, büyücülük ve batıl inançlarla suçlanan kişilere karşı işlenen suçları azaltmak için yasal düzenlemeler yaptı.

Öte yandan, ülkede genellikle kadınlar “cadı” olmakla suçlanarak hedef alınıyor. Bihar’da yaşanan son cinayette de öldürülen beş kişiden üçü kadındı.



Hindistan Ulusal Suç Kayıtları Bürosu’nun verilerine göre, ülkede 2010-2021 yılları arasında çoğu kadın olmak üzere bin 500’ü aşkın kişi “büyücülük ve cadılık” şüphesiyle öldürüldü. Bazı saldırganlar gerçekten büyüye inansa da saldırganların zaman zaman toprak ve mülk haklarını ele geçirme gibi başka saikleri de bulunuyor.

