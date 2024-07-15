Beşar Esad: Erdoğan'la Türk askerinin Suriye topraklarından çekilmesi konusu gündeme gelirse görüşürüm

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile görüşmenin "içeriğe" bağlı olduğunu söyledi. Esad, Erdoğan ile "Türk askerlerinin Suriye topraklarından çekilmesi konusunun gündeme gelmesi halinde görüşeceğini" dile getirdi. Erdoğan daha önce, Esad'a "her an bir davet gönderebileceğini" söylemişti.

Beşar Esad: Erdoğan'la Türk askerinin Suriye topraklarından çekilmesi konusu gündeme gelirse görüşürüm

Türkiye ile arasında normalleşme tartışmaları gündemdeki yerini koruyor.

Devlet Başkanı Beşar Esad, bugün yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı ile görüşmenin "içeriğe" bağlı olduğunu söyledi.

Şam yönetimi, Esad'ın gazetecilerin sorularını yanıtlarken çekilmiş videosunu paylaştı.

Videoda Esad, Erdoğan ile "Türk askerlerinin Suriye topraklarından çekilmesi konusunun gündeme gelmesi halinde görüşeceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 7 Temmuz'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Suriye ile normalleşme süreciyle ilgili Esad'a her an bir davette bulunabileceklerini söylemişti.

Erdoğan, şu ifadeleri kullanmıştı: "Beşar Esed şu anda Türkiye ile ilişkileri düzeltme noktasında bir adım attığı anda biz de ona karşı o yaklaşımı gösteririz. Çünkü biz dün Suriye ile düşman değildik ki, biz Esed ile ailece görüşüyorduk. Biz davetimizi yapacağız. İnşallah bu davetle birlikte de Türkiye-Suriye ilişkilerini geçmişte olduğu gibi aynı noktaya getirelim istiyoruz. Davetimiz her an olabilir."

Cumhurbaşkanı ayrıca Türkiye’de görüşme olması konusunda Rusya lideri Vladimir Putin'in ve Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani'nin yaklaşımları olduğunu belirtmişti.

Erdoğan, "Biz her yerde arabuluculuktan bahsediyoruz da sınırımızdakiyle, komşumuzla niye olmasın?" diye konuşmuştu.

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