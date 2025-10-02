Beşar Esad’a suikast girişimi iddiası: Zehirlemeye çalıştılar

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Rusya’ya sığınan eski Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’a suikast girişiminde bulunulduğunu iddia etti. Açıklamada, Suriye’nin devrik liderinin zehirlenmeye çalışıldığı öne sürüldü.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi’nin yayımladığı raporda, Esad’ın Pazartesi günü Rusya’nın başkenti Moskova’daki bir hastaneden taburcu edildiği ve durumunun stabil olduğu kaydedildi. Açıklamada, "suikast girişiminin Rus hükümetini küçük düşürmeye ve adını suikast girişimine karıştırmak amacıyla gerçekleştirilmiş olabileceğine" de dikkat çekildi.

HASTANEDE SIKI ÖNLEMLER ALINDI

Kaynaklar, Esad’ın hastanede kaldığı süre boyunca ziyaretçilere çok sıkı kısıtlamalar getirildiğini açıkladı. İddialara göre, yalnızca kardeşi Mahir Esad ile eski Suriye Devlet Başkanlığı İşleri Genel Sekreteri Mansur Azam’ın Esad’ı ziyaret etmesine izin verildi. Rus yetkililer tarafından henüz konuya ilişkin bir açıklama yapılmadı.