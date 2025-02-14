"Beşiktaş", ABD uçak gemisine çarptı!

Çarpışmanın uçak gemisi için tehlike oluşturmadığı ve herhangi bir hasara yol açmadığı kaydedilerek, kazanın araştırıldığı vurgulandı.



Açıklamada ticari yük gemisinin durumuyla ilgili ise bilgi paylaşılmadı.



“BEŞİKTAŞ-M” 2003 YILINDA İNŞA EDİLDİ



İnternetteki açık kaynaklarda “Beşiktaş-M” isimli ticari yük gemisinin 2003 yılında inşa edildiği ve Panama bayraklı olduğu görülüyor.