"Beşiktaş", ABD uçak gemisine çarptı!
ABD Donanması’na ait uçak gemisi USS Harry S. Truman, Akdeniz’de Beşiktaş-M isimli ticaret gemisiyle çarpıştı. Altıncı Filo’dan yapılan açıklamada, çarpışmanın uçak gemisi için tehlike oluşturmadığı ve herhangi bir hasara yol açmadığı ifade edildi.
ABD Donanması’na ait uçak gemisi USS Harry S. Truman, Akdeniz’de Panama bandıralı “Beşiktaş-M” isimli ticaret gemisiyle çarpıştı.
Kaza önceki gece Mısır’ın Port Said kenti yakınlarında gerçekleşti.
Altıncı Filo’dan yapılan açıklamada, “Nimitz” sınıfı uçak gemisi USS Harry S. Truman’ın (CVN 75), önceki gece yerel saatle 23.46’da Mısır’ın Port Said kenti yakınlarında faaliyet gösterirken “Beşiktaş-M” adlı ticaret gemisiyle çarpıştığı belirtildi.
Çarpışmanın uçak gemisi için tehlike oluşturmadığı ve herhangi bir hasara yol açmadığı kaydedilerek, kazanın araştırıldığı vurgulandı.
Açıklamada ticari yük gemisinin durumuyla ilgili ise bilgi paylaşılmadı.
“BEŞİKTAŞ-M” 2003 YILINDA İNŞA EDİLDİ
İnternetteki açık kaynaklarda “Beşiktaş-M” isimli ticari yük gemisinin 2003 yılında inşa edildiği ve Panama bayraklı olduğu görülüyor.
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