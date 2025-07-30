Beşinci kuraklık yılında Tahran’da barajlar alarm veriyor

Tahran ve Elburz eyaletlerine su sağlayan beş büyük barajın neredeyse tamamında su seviyeleri tehlikeli düzeylere düştü.



Tahran'a en büyüğü Emir Kebir Barajı olmak üzere Lar, Mamlu, Emir Kebir, Talikan ve Latyan adlı beş baraj tarafından su sağlanıyor.



BARAJLARDAKİ SU SEVİYESİ TARİHİ DÜŞÜKLÜKTE



Ülke medyasına yansıyan haberlere göre, Emir Kebir Barajı'nda doluluk oranı yüzde 35'e gerilerken Lar Barajı'nda bu oran yüzde 6'ya düştü.



İran’ın genelinde son beş yıldır yağış miktarlarında ciddi düşüş yaşanıyor. Meteoroloji kurumlarının verileri, bu yıl Tahran’da mevsim normallerine göre yağışların yaklaşık yüzde 40 daha az olduğunu gösteriyor. Özellikle ilkbahar ve yaz aylarında neredeyse hiç yağış düşmemesi, barajlardaki rezervlerin azalmasına yol açtı.



Bu durum, sadece yüzey sularında değil, yeraltı su rezervlerinde de ciddi düşüşe yol açtı.



Tahran Eyaleti Su İdaresi, 20 Temmuz'da İran'da son beş yıldır yaşanan kuraklık nedeniyle Tahran'a su sağlayan barajlardaki rezervlerin son yüz yılın en düşük seviyesine ulaştığının uyarısını yaptı.



Su İdaresi Şirketi Genel Müdürü Muhsin Erdekani de Tahran eyaletindeki yağış miktarının, ortalamaya göre yüzde 48 azaldığını belirterek, "Bu eyalet, beşinci yıldır üst üste kuraklık yaşıyor." dedi.



Erdekani, eyalette ortalama yağış miktarının 280 milimetre olduğunu ancak bu yılki yağışların 149 milimetreye düştüğünü aktardı.



Bu nedenle barajlardaki su miktarının düştüğüne dikkati çeken Erdekani, "Tahran'a sürdürülebilir su temininin en kolay yolu, su tüketimini teknik yöntemlerle yönetmek ve daha da önemlisi abonelerin ve Tahranlı vatandaşların desteğini ve işbirliğini sağlamaktır. Kuraklık ve iklim değişikliği koşullarına uyum sağlamalıyız ve bu uyum, her vatandaşın bir damla suyun israfına karşı duyarlı olmasıyla etkili olacaktır." ifadelerini kullandı.



İranlı yetkili, su israfında bulunan aşırı tüketim yapan abonelere karşı yasal işlem başlatacaklarını belirtti.

