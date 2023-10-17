İsrail'in hava saldırıları nedeniyle büyük bir insanlık dramının yaşandığı Gazze, son günlerde kemiğe kadar derin yanıklara neden olan fosfor bombası kullanımıyla da gündemde.
Bu bombadan etkilenenler canlarını kurtarsa da birçoğu çok zor ve ağır bir tedavi sürecinden geçmek zorunda. Ancak dünyada nüfusun en yoğun olduğu yerler arasında olan Gazze'nin abluka altında altında olması nedeniyle bu da imkansız.
Merkezi Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan insan hakları izleme örgütü, İsrail ordusunu Lübnan ve Gazze'de beyaz fosfor bombası kullanmakla suçladı. Anadolu Ajansı'nın yayımladığı bu fotoğraflarda da beyaz fosfor bombaları görülüyor. Mermilerin üzerinde ABD Savunma Bakanlığı'nın "beyaz fosfor esaslı mühimmat" için kullandığı etiketler yeralıyor.
Daha önce de beyaz fosforun havadaki patlama anlarına yönelik görüntüler paylaşılmıştı. Peki İsrail sivil yerleşimlerde bu bombaları kullanarak bir insanlık suçu işlemiyor mu?
"KISA SÜREDE ÖLÜME GÖTÜREBİLİR"
Fosfor bambasının etkisini anlatan SBÜ KBRN Ana Bilim Dalı Öğr. Üyesi Levent Kenar, "En önemli etkisi akciğer üzerinde yakıcı etkisiyle kısa sürede ölüme kadar giden belirtiler görülebiliyor, tedavi edilmezse diğer organlara da sıçrıyor. Yoğun bir şekilde alınırsa ölümler söz konusu olabilir." ifadelerini kullandı.
Kenar, "1980'lerde kabul edilmiş konvansiyonel silahların kullanımına ilişkin bir sözleşme var. Yanıcı ajanların savaşlarda kullanımına ilişkin bir yasaklanma söz konusu. Özellikle de havadan karaya bu bombaların yasaklandığına dair bir ibare var. Sonuçta bunlar kitle imha silahı. En önemli özelliği cilt üzerinde çok derin ağrılı yanıkların oluşması gibi bir özelliği var. Daha önce çok defalar kullanıldı bu bomba. İsrail'in 2008'de Lübnan'daki savaşta kullanımı söz konusuydu oradan bazı vakalar GATA'ya getirilmişti tedavi altına alınmıştı." diye konuştu.
"HAVADAN KULLANIMI YASAK"
Bu tür silahların havadan kullanımını yasak olduğunu belirten Hasan Kalyoncu Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Murat Aslan ise, bu tür silah ve mühimmatlarla sivillere yönelik bir etkide bulunulamayacağını ancak sahada muharip olanlara yönelik etkide bulunulabileceğini ifade ederken, "Havadan kullanımı yasak ancak karadan kullanımına yönelik bir kayıt yok. Sonuçta sivil yerleşim yerlerinde bir sınırlama olduğunu keskin bir şekilde ifade etmek lazım." dedi.
Uzmanlar tüm ülkelere özellikle de bu alanda faaliyet yürüten kurumlara bir çağrıda bulundu. Kimyasal silahlar gibi beyaz fosfor bombası da yasaklanmalı.
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