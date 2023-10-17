İsrail'in hava saldırıları nedeniyle büyük bir insanlık dramının yaşandığı Gazze, son günlerde kemiğe kadar derin yanıklara neden olan fosfor bombası kullanımıyla da gündemde.



Bu bombadan etkilenenler canlarını kurtarsa da birçoğu çok zor ve ağır bir tedavi sürecinden geçmek zorunda. Ancak dünyada nüfusun en yoğun olduğu yerler arasında olan Gazze'nin abluka altında altında olması nedeniyle bu da imkansız.

Merkezi Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan insan hakları izleme örgütü, İsrail ordusunu Lübnan ve Gazze'de beyaz fosfor bombası kullanmakla suçladı. Anadolu Ajansı'nın yayımladığı bu fotoğraflarda da beyaz fosfor bombaları görülüyor. Mermilerin üzerinde ABD Savunma Bakanlığı'nın "beyaz fosfor esaslı mühimmat" için kullandığı etiketler yeralıyor.



Daha önce de beyaz fosforun havadaki patlama anlarına yönelik görüntüler paylaşılmıştı. Peki İsrail sivil yerleşimlerde bu bombaları kullanarak bir insanlık suçu işlemiyor mu?